La N.-É. ne demandera pas d'aide dans l'enquête sur la tuerie de Portapique

Les médecins légistes doivent reconstituer le décès de chaque victime. Ils pratiquent des autopsies, identifient les corps et déterminent la cause du décès. Autant d'éléments essentiels aux enquêtes sur les homicides.

Leur travail en Nouvelle-Écosse a pris une autre ampleur les 18 et 19 avril dernier.

La tuerie de Portapique a fait 22 victimes et plusieurs scènes de crime, dont des maisons et des véhicules détruits par le feu. Plusieurs victimes ont été tuées par balle et huit d'entre elles ont été retrouvées dans des bâtiments et des véhicules incendiés, selon la GRC.

Une tâche ardue

Avec 22 corps à examiner, dont certains qui ont été brûlés, il sera difficile d'obtenir des réponses concrètes tant pour les enquêteurs que pour les familles des victimes, a annoncé le Dr Chris Milroy, directeur de l'unité de pathologie médico-légale de l'est de l'Ontario et professeur à l'Université d'Ottawa.

Pour la Nouvelle-Écosse, c'est évidemment un événement de grande ampleur , souligne-t-il. Le nombre d'homicides liés à cette tuerie est supérieur au nombre annuel d'homicides en Nouvelle-Écosse.

De 2014 à 2018, le service des médecins légistes de Nouvelle-Écosse a vu en moyenne 13 homicides par an, selon Statistique Canada.

Malgré le nombre élevé de victimes de la fusillade, le ministère de la Justice de la province a annoncé que l'enquête serait gérée par la Nouvelle-Écosse.

Les 22 victimes de la tuerie de Portapique. Photo : Radio-Canada

Les Néo-Écossais peuvent être assurés que le Service de médecins légistes de la Nouvelle-Écosse dispose des capacités et des ressources adéquates et appropriées pour gérer des situations de cette nature , a déclaré Barbara MacLean, porte-parole du ministère de la Justice, par courriel. Le Service de médecins légistes a décliné la demande d'entrevue de CBC.

Le Dr Milroy a annoncé qu'il était important de déterminer comment les gens sont morts pour aider les familles à faire face à leur perte. Les gens veulent savoir si leurs proches ont souffert, par exemple.

Ce sont des questions que l'on nous pose , a-t-il annoncé. Donc les gens veulent connaître les réponses.

Obtenir ces réponses peut être difficile dans une affaire de cette ampleur. Le Dr Milroy estime qu'il faudrait plusieurs jours au bureau du médecin légiste pour traiter 22 corps.

Il a annoncé que malgré la nécessité de trouver des réponses rapidement, la plupart des bureaux essaient d'éviter à leur personnel de faire trop d'heures supplémentaires. Il a annoncé que cela peut créer des problèmes si le personnel est surchargé.

Vous avez de graves conséquences après si vous stressez les gens , a annoncé M. Milroy. Vous pouvez donc allonger un peu les jours, mais vous devez être raisonnable en tant que chef et ne pas surcharger les gens.

Il a annoncé que si Ottawa était confronté à un massacre similaire, cela occuperait son bureau pendant deux ou trois semaines, vu l'accumulation de cas de routine pendant que les travailleurs seraient affairés à l'enquête.

De multiples scènes de crime

Les incendies de maisons et de véhicules compliquent également l'enquête. Si un corps est gravement brûlé, il peut être difficile de déterminer la cause du décès.

Étant donné le grand nombre de personnes qui ont été abattues par le tireur, tout corps brûlé doit être radiographié pour déterminer si une personne a été tuée par balle avant que son corps ne soit brûlé, ou si elle est morte dans l'incendie , a annoncé M. Milroy. Cela peut prendre du temps.

Les enquêteurs de la GRC cherchent des éléments de preuves le long de l'autoroute à Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Le Dr Chitra Rao, directeur par intérim de l'unité médico-légale régionale de Hamilton explique que le délai pour ces rapports est généralement de 90 jours, mais qu'il pourrait s'étendre sur plusieurs mois en fonction du temps d'attente pour les résultats de tests.

Ils veulent connaître la vérité, ils veulent savoir exactement ce qui s'est passé, ce qui a causé la mort de la personne. Ils ne devraient pas être pressés, ils devraient laisser aux médecins légistes le soin de terminer leur rapport , souligne-t-il.

Dans certains cas, l'identification visuelle peut être impossible. L'ADN et le dossier dentaire peuvent être les seuls moyens d'identifier la personne.

Vous ne voulez pas qu'une famille reçoive les restes d'un corps de quelqu'un d'autre, nous devons donc nous assurer de les remettre aux bonnes familles , a expliqué M. Rao.

Avec les renseignements de CBC