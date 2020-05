Une première semaine à l'école satisfaisante pour des parents de l'Outaouais

C’est du moins ce que soutient Valérie Dionne, présidente du comité des parents de la Commission scolaire des Draveurs.

Ça va très bien, les parents sont vraiment satisfaits, même ceux qui avaient des préoccupations n’en ont plus maintenant, ils ont vu comment les écoles étaient bien organisées. Je n’ai entendu que du positif. Valérie Dionne, présidente du comité des parents, Commission scolaire des Draveurs

Ce fut une première semaine de classe satisfaisante pour les parents, selon Valérie Dionne, présidente du comité des parents de la Commission scolaire des Draveurs. Photo : Radio-Canada

Mme Dionne a deux enfants qui fréquentent l’école primaire et une fille au secondaire. Lors de la première journée du retour en classe, son plus jeune enfant était inquiet.

On avait parlé des mesures qui étaient en place à l’école, mais sur le coup, quand il a vu les lignes et que c’est un enfant après l'autre, il a été un peu ébranlé, mais ça n’a pas duré, les enfants s'adaptent facilement , explique Mme Dionne. Quand je l’ai vu pendant l'heure du dîner, il était vraiment content.

Samedi, la Commission scolaire des Draveurs (CSD) a confirmé qu’un élève de l’École l’Orée-des-Bois, à Cantley, est atteint de la COVID-19. Cet élève avait été retiré de sa classe de manière préventive lundi dernier en avant-midi.

Selon Mme Dionne, les parents ont été vite rassurés, ils comprennent que c’est un cas isolé et que tous les protocoles avaient été mis en place.

Retour à l'école, le lavage de mains est fréquent. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

La présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais, Suzanne Tremblay, croit aussi que le retour en classe s’est bien passé malgré la situation inhabituelle .

On sait qu’on fait face à une pandémie, un virus qui peut circuler , explique Mme Tremblay. On a maintenu toutes les mesures possibles cette semaine. Somme toute, ça s’est bien passé, reste qu’il y aura toujours un petit côté d’inquiétude, mais c’est sûr qu’on était contents de retrouver nos élèves cette semaine.

On voulait être certains de ne pas propager la COVID-19

La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) a annoncé, jeudi, qu'un élève et un employé de l'École de l'Amérique-Française, dans le secteur du Plateau, ont dû quitter l'établissement.

Le Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais a été informé de quelques autres situations.

On aurait retiré certains enseignants qui n’auraient pas nécessairement des symptômes, mais on voulait être prudents et on voulait être certains de ne pas propager la COVID-19. Suzanne Tremblay, présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais

La présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais, Suzanne Tremblay. (Archives) Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

C’est vraiment par précaution, ajoute Mme Tremblay. On leur a demandé de contacter la santé publique. Il y a peu de cas, mais les commissions scolaires l’ont fait pour être très prudentes.

De son côté, la directrice générale de la Commission scolaire des Draveurs, Manon Dufour, se dit très fière de ce qui s’est passé à l’École L’Orée-des-Bois et du respect des protocoles sanitaires.

Je suis convaincue que si c’était arrivé dans une autre école, la même chose serait arrivée, parce que la semaine dernière, on avait vraiment pratiqué, on avait prévu l’ensemble de ces éléments-là, nos protocoles étaient prêts. Manon Dufour, directrice générale de la Commission scolaire des Draveurs