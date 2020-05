Certaines rues de LaSalle, en Ontario, sont inondées

L'agence fédérale a diffusé un bulletin météorologique spécial pour ces secteurs.

Déjà en après-midi lundi, certaines rues de LaSalle, près de Windsor, étaient inondées.

Les inondations sont surtout autour de la rue Front. Photo : Radio-Canada / Marine Lefevre

Peut-être jusqu'à mardi

Cette pluie abondante doit faiblir en soirée, selon Environnement Canada, sauf dans les régions près de la frontière avec le Michigan où la pluie pourrait persister jusqu'à mardi.

L'Office de protection de la nature de la région d'Essex a diffusé un avis d'inondation pour la rivière Détroit ainsi que les lacs St. Clair et Érié, y compris l'île Pelée, en raison des forts vents et des pluies abondantes.

Un avertissement est aussi en vigueur pour la rivière Thames. L'Office de protection de la nature Lower Thames (OPNLT) indique que certaines portions du centre-ville de Chatham pourraient être inondées.

L'OPNLT a aussi publié lundi un avertissement de crue pour les secteurs de Shrewsbury et Eriau, sur le bord de la baie Rondeau au sud-est de Chatham-Kent, alors que certains secteurs de ces communautés sont déjà inondés.



Les autorités demande à la population d'éviter ce secteur. Une circulation excessive et inutile peut gêner les résidents qui tentent de protéger leur propriété, et les vagues générées par la circulation sur les routes inondées peuvent entraîner des dommages supplémentaires aux propriétés privées.

Environnement Canada a levé son bulletin météo spécial pour les régions de Toronto et du Niagara.