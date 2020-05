Des finissants du secondaire interpellent le premier ministre

À la Polyvalente Roland-Pépin, à Campbellton, ils seront environ 70 élèves à terminer leur secondaire dans à peine un mois. Plusieurs avaient déjà préparé cette étape importante de leur vie, mais la pandémie est venue chambarder tous les plans.

Les cousins Danielle Castonguay et Alexis Gallant ont écrit directement au premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, et au ministre de l'Éducation, Dominic Cardy, pour proposer des manières de tenir une cérémonie de remise des diplômes.

Lors de la prochaine étape de déconfinement prévue par le gouvernement provincial, les rassemblements extérieurs de 50 personnes et moins devraient être permis.

Les finissants souhaitent un assouplissement de cette règle pour permettre de rassembler plus de monde.

Danielle Castonguay et Alexis Gallant. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Ça pourrait être à l'extérieur, ça pourrait être dans une grosse surface intérieure aussi. On ne le sait pas encore, mais c'est juste de savoir c'est quoi la bonne idée , dit Alexis Gallant.

On aimerait ça passer au moins notre graduation ensemble, vu qu'on n'a pas pu finir l'année tous ensemble, et qu’on s'en va tous en septembre dans des universités et des collèges , dit Amélie Doucet, la présidente du comité des finissants.

Amélie Doucet est la présidente du comité des finissants. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Cette initiative a été approuvée par la majorité des finissants de la polyvalente.

Les élèves comprennent bien que des règles d'hygiène et de distanciation physique devront être appliquées rigoureusement.

Qu'importe le scénario envisagé, ces cérémonies de fin d'études seront très différentes.

Rafaëlle Déjario est la présidente du conseil des élèves. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

C'est vraiment ça qu'on demande. Ce n’est vraiment pas avoir exactement la même chose que d'habitude. On sait que c'est différent, et on sait que ça va être différent. Mais c'est d'avoir quelque chose pareil , mentionne Rafaëlle Déjario, la présidente du conseil des élèves.

Les élèves souhaitent que leur message reçoive une oreille attentive de la part des décideurs du Nouveau-Brunswick. On en a déjà perdu beaucoup , dit Alexis Gallant. On espère pouvoir finir ça sur une meilleure note, sur une note plus positive.

D’après le reportage de Serge Bouchard