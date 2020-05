Une chercheuse espère que la pandémie soulignera les besoins en santé des Autochtones

Cette pandémie a ouvert les yeux de nombreuses personnes, a déclaré la Dre Carrie Bourassa, directrice scientifique de l'Institut de la santé des Autochtones et qui est aussi professeure à l’Université de la Saskatchewan. J'aimerais penser que ces études vont changer beaucoup de politiques concernant les Canadiens et les peuples autochtones.

Elle espère que la crise aidera les gens à comprendre que l'équité n'a pas été atteinte pour les peuples autochtones du Canada.

Mme Bourassa a été sollicitée pour proposer un plan visant à impliquer les Premières Nations, les Métis et les Inuit dans des études sur la façon dont le virus s'est propagé et d'autres au sujet des gens immunisés. Cette professeure anichinabée-métisse précise qu'un cercle consultatif autochtone sera bientôt annoncé pour le projet, qui doit durer 2 ans.

La Dre Bourassa souhaite que la pandémie mette au-devant de la scène les besoins en santé des communautés autochtones. Photo : Fournie par Carrie Bourassa

Il est essentiel que les peuples autochtones soient inclus dans ces études, a-t-elle déclaré, car ils pourraient être plus sensibles au virus, compte tenu de facteurs tels que le logement surpeuplé et le faible accès à des aliments sains et à de l'eau non contaminée.

Ce sont maintenant d'énormes facteurs de risque atténuants, a-t-elle déclaré. Ça prend une ampleur encore plus grande en période de pandémie.

Au moins 190 cas

Le gouvernement fédéral a recensé au moins 190 cas de COVID-19 dans les réserves du Québec, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan et de l'Ontario.

Des communautés du nord de la Saskatchewan, dont La Loche, un village déné à 600 kilomètres de Saskatoon, ont dû faire face à une épidémie. Le virus s'y est propagé après le passage d'une personne revenue d'un camp de travail des sables bitumineux, dans le nord de l'Alberta.

Le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, a déclaré qu'à la sortie de la pandémie, il faudra développer un plan clair pour faire face aux réalités telles que le surpeuplement, le sous-financement historique des services de santé et les taux élevés de diabète.