Les barrages limitant l’accès au Bas-Saint-Laurent levés à minuit dimanche

Malgré les inquiétudes soulevées par des professionnels de la santé et par certains élus depuis le début du mois, Québec a décidé de ne pas repousser le démantèlement des barrages au-delà du 18 mai au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, comme c’est le cas sur la Côte-Nord.

Ce n’est pas nous qui l’avons réclamé, dit le maire de Saint-André-de-Kamouraska, Gervais Darisse. Mais maintenant, on invite les gens qui viennent de l’extérieur pour des besoins essentiels, pour ouvrir leurs chalets ou des choses comme ça, à se mettre en quarantaine, à amener leur épicerie et des masques, s’ils ont besoin de ressortir après les 14 jours.

De son côté, le président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL), Michel Lagacé, suggère aux propriétaires de résidences secondaires qui arriveront de l’extérieur de profiter des services offerts par les entreprises locales.

Il y a des commerces qui offrent la livraison, que ce soit l’épicerie ou la pharmacie. Pour quelqu’un qui arrive avec une partie d’épicerie, s’il en manque, il y a des gens à qui ça va faire plaisir de faire la livraison. Michel Lagacé, président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent

Michel Lagacé admet que le nombre de cas de COVID-19 risque d’augmenter dans les semaines à venir, mais considère que la fin des barrages limitant l’accès à l’Est-du-Québec n’est qu’un facteur parmi plusieurs.

Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

Est-ce que l’arrivée de propriétaires de résidences secondaires va faire en sorte que le bilan va être différent? Je dirais que ça ne sera pas uniquement eux. C’est l’ensemble des secteurs , considère M. Lagacé, qui mentionne entre autres la réouverture des commerces, le retour en classe dans les écoles primaires et la reprise des travaux sur les chantiers de construction.

Quand tu ouvres des secteurs, il y a davantage de déplacements et avec davantage de déplacements, on devient un peu plus vulnérables. C’est pour ça qu’il faut respecter les consignes sanitaires. Michel Lagacé, président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent

Michel Lagacé est convaincu qu’il est possible, malgré la levée des points de contrôle, de limiter la propagation de la COVID-19 dans la région. Si tout le monde fait un effort supplémentaire et qu’on ne pense pas que, parce que le soleil est arrivé, la COVID est partie, on risque d’avoir un bilan qui continuera d’être enviable au Bas-Saint-Laurent , conclut-il.

Avec les informations de Denis Leduc