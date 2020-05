Les redevances sur l’hélium sont très attendues en Alberta

Des entreprises espèrent que la mise en place d’un système de redevances pour l’hélium permettra de stimuler l’extraction et la production de ce gaz noble en Alberta.

Cela ferait briller une belle étoile au-dessus de l’économie sombre qu’est celle du pétrole et du gaz , estime le président-directeur général de l’entreprise américaine Weil Group Resources, Jeffrey Vogt.

Propriétaire de plusieurs puits d’hélium dans le sud de l’Alberta, l'entreprise que dirige M. Vogt a l’espoir d’y établir ce qu’il appelle un cryohub , une usine de liquéfaction d’hélium. Ce procédé lui permettrait de transporter la ressource plus facilement pour l'acheminer à ses clients en Europe, aux États-Unis et en Chine.

Depuis 2016, le Groupe Weil produit de l’hélium à Mankota, en Saskatchewan, une province qui a mis en place un système de redevances pour cette ressource naturelle.

M. Vogt attend le feu vert du gouvernement de Jason Kenney pour commencer à extraire le gaz du sol albertain, mais surtout des clarifications à propos des redevances sur l’hélium.

Établi à 4,25 %, le taux de redevances sur l’hélium s’appliquera rétroactivement au 1er avril dans la province. Cette tarification est encourageante pour M. Vogt.

Nous anticipons une croissance solide pour deux à trois projets dans les douze prochains mois , dit-il, sans vouloir donner plus de détails sur ces derniers pour l’instant.

Une ressource convoitée

Devenu incontournable dans le domaine médical et dans l’industrie électronique, l’hélium est notamment utilisé pour refroidir l’aimant supraconducteur en imagerie par résonance magnétique, pour la fabrication des écrans à cristaux liquides ou encore dans les réservoirs des fusées spatiales.

Depuis les années 2000, le marché de l’hélium a connu plusieurs pénuries, ce qui a fait grimper les prix.

C’est une bonne chose que le Canada se lance dans cette industrie pour répondre aux besoins de l’industrie, de la médecine et de la recherche , avance le professeur de chimie Scott Mundle, de l’Université de Windsor.

Situées à cheval entre l’Alberta et la Saskatchewan, les réserves canadiennes d’hélium représentent, selon lui, une source d’approvisionnement plus fiable que celles que l’on retrouve dans les sols de la Russie, du Qatar et de l’Algérie, où les régimes politiques sont moins stables .

C’est une grande occasion à saisir pour le Canada et la province. Jeffrey Vogt, propriétaire de Weil Group Resources

Bien que l’exploitation de l’hélium laisse entrevoir des créations d’emploi, M. Mundle ne pense pas qu’il remplacera un jour le pétrole et le gaz naturel en Alberta, mais il pourrait être une ressource complémentaire.

Le ministère albertain de l’Énergie n’a pas été en mesure de quantifier les revenus que la province pourrait trier des redevances sur l’hélium.