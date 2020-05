Les marchés fermiers albertains entre l’espoir et l’inquiétude à l’approche de l’été

Si l’arrivée des beaux jours et l’engouement pour les produits locaux sont synonymes d’espoir pour plusieurs marchés fermiers de l’Alberta, certains demeurent inquiets de l’impact de la pandémie à long terme.

Au Marché fermier Bountiful, à Edmonton, les clients s’arrêtent un à un au distributeur de désinfectant pour les mains avant d’entamer leur magasinage.

Considéré comme un service essentiel, le marché n’a jamais fermé ses portes depuis le début de la pandémie de COVID-19. Avec l’arrivée du printemps et la première phase de déconfinement dans la province, les clients sont cependant de plus en plus nombreux à visiter le marché.

L’arrivée des clients réjouit la gérante du marché, Lilly Uytendaele, qui entrevoit déjà une bonne saison estivale.

Je pense que les gens vont avoir de plus en plus confiance en nous et en notre respect des recommandations de Services de santé Alberta , affirme Lilly Uytendaele.

La gérante du Marché fermier Bountiful, Lilly Uytendaele, se réjouit de pouvoir accueillir plus de clients à l'approche de l'été. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Le marché peut maintenant accueillir une centaine de clients à la fois et certains vendeurs considérés comme non essentiels ont pu regagner leur kiosque de vente.

L'achalandage revient tranquillement à la normale. Lorsque nous ne pouvions accueillir que 50 personnes à la fois, c’était difficile , dit la gérante.

Une partie pas encore gagnée

Le Marché Crossroads, à Calgary, est également demeuré ouvert depuis le début de la pandémie. Les pertes financières engendrées par la crise sanitaire mettent cependant en péril plusieurs projets.

Nous sommes situés dans un vieil immeuble et avions des projets de rénovation et d’embellissement. Tout notre budget a cependant été absorbé par le fait que nous ayons dû aider nos locataires à payer leur loyer. Cela va affecter nos projets pour les cinq prochaines années , déplore Nicole Schon, la directrice générale du Marché Crossroads.

Comme plusieurs autres marchés fermiers, le Marché Bountiful d'Edmonton met des distributeurs de désinfectant à main à la disposition de ses clients. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

De son côté, le Marché fermier de Calgary demeure optimiste malgré une diminution d’environ 7000 clients par fin de semaine depuis le début de la pandémie.

Nous nous attendons à avoir de plus en plus de clients. Nous ne pourrons cependant pas augmenter notre capacité d’accueil tant que les mesures [de distanciation physique] que nous avons mises en place n'auront pas été levées , explique Leilani Olynik, la responsable marketing du Marché fermier de Calgary.

Les files d’attente pour entrer dans le marché seront donc plus longues , ajoute-t-elle.

Certains marchés fermiers, tels que le Canmore Mountain Market, ont cependant décidé de fermer.

Sur le site Internet de la ville, le marché indique qu’il n’est pas en mesure de respecter les normes de distanciation physique imposées par la province.