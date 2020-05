COVID-19 au Canada : appel à la prudence en cette longue fin de semaine

À la veille du congé de la Journée nationale des patriotes au Québec et de la fête de la Reine ailleurs au pays, la Dre Theresa Tam a fait le point dimanche sur l’épidémie en mettant notamment en garde la population contre un relâchement trop précoce des mesures de distanciation sociale durant cette longue fin de semaine.

Cette année, maintenons nos pratiques de santé publique et continuons d'aplanir la courbe afin de profiter de cette fête sous le signe de l'aplanissement. Dre Theresa Tam

Elle a exhorté les Canadiens à continuer à suivre les conseils des autorités locales de santé publique afin de ne pas « annuler les progrès réalisés ».

La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Quelle que soit la situation des régions, Dre Tam a invité les populations à maintenir l'éloignement physique, à procéder au lavage de mains régulier et à respecter les règles d'hygiène en cas de toux. Surtout, si vous avez des symptômes, même s'ils semblent mineurs, restez à la maison , a-t-elle ajouté.

Profitez de la nature et des grands espaces de notre beau pays, échangez un sourire ou un signe de la main avec un voisin, allumez vos lanternes de patio et organisez une fête virtuelle , a-t-elle précisé.

Bilan

Le bilan canadien, dimanche, fait état de 76 204 cas de COVID-19, dont 5702 décès. Plus de 38 150 personnes ont guéri, ce qui représente plus de 50 % des cas.

Les laboratoires canadiens ont fait passer un test de dépistage à plus de 1 296 000 personnes, et environ 6 % des tests se sont avérés positifs. Les autorités canadiennes ont fait savoir qu'elles testaient actuellement de 26 000 à 28 000 personnes par jour.

Pas de réjouissances trop hâtives

En Ontario comme au Québec, les provinces les plus touchées par l’épidémie, le bilan s'améliore, mais les autorités sanitaires restent sur le qui-vive. Au Québec, qui enregistrait dimanche 737 nouveaux cas et 79 décès supplémentaires, la situation reste notamment critique dans la grande région de Montréal.

Le pire est derrière nous, je dirais, mais on est encore en haut de la vague. Il n’y a pas de raison de fêter trop vite , a commenté Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie, sur les ondes d’ICI RDI.

En Ontario, le nombre de décès liés à la COVID-19 continue également d'augmenter, avec 340 nouveaux cas et 23 victimes de plus que la veille. Mais ce chiffre est toutefois le plus bas depuis plus d’un mois, selon les données communiquées par la santé publique.

Données encourageantes

Alors que l’on entame le déconfinement progressif un peu partout au pays, plusieurs provinces n’ont enregistré aucun nouveau cas de COVID-19 ces derniers jours.

C’est le cas du Nouveau-Brunswick, qui n’a recensé aucun cas supplémentaire depuis 11 jours. Le gouvernement provincial a notamment annoncé samedi que le tout dernier cas actif de la province était désormais considéré comme rétabli. Plus aucune personne connue des autorités de santé publique n'est donc atteinte de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick à ce jour. Même constat au Manitoba, où la santé publique n’a déclaré aucun nouveau cas depuis six jours. Deux personnes sont toutefois toujours hospitalisées, dont une aux soins intensifs. Et la province compte encore 25 cas actifs.

En Saskatchewan, la situation semble également sous contrôle, avec un seul nouveau cas enregistré. Par ailleurs, il ne reste que 8 personnes à Terre-Neuve-et-Labrador que l'on sait atteintes de la COVID-19.

L’Alberta, la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse sont quant à elles toujours aux prises avec de nouveaux cas et tentent d’endiguer l'épidémie, bien que le bilan général des contaminations soit à la baisse. Les autorités sanitaires albertaines ont annoncé 72 nouveaux cas de COVID-19 dimanche, ce qui porte à 1084 le nombre de cas actifs dans la province. En ce qui concerne la Colombie-Britannique, 21 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés samedi, alors que de nombreux commerces se préparent à rouvrir leurs portes, tandis qu'en Nouvelle-Écosse, il ne restait samedi que 52 cas actifs de COVID-19 connus et trois nouveaux cas d’infection par la COVID-19.

La Nouvelle-Écosse a indiqué vendredi qu’elle instaurait dans la province le concept de bulle familiale, au même titre que Terre-Neuve-et-Labrador et le Nouveau-Brunswick.