Masques faits maison : des Saskatchewanais mettent la main à la pâte

Lancé par quatre étudiants de l’Université de Regina, le projet Sask Masks connaît une popularité enviable.

L’initiative a été créée au début du mois d’avril. Elle attire l’attention des internautes depuis. Les commandes viennent des quatre coins de la province, mais aussi de Winnipeg, de Toronto et même de la Californie.

Les masques coûtent 20 $. Tous les profits sont versés à des organismes de bienfaisance de la ville, tels que le YWCA, le centre Carmichael Outreach et la banque alimentaire de Regina.

Le 11 mai dernier, 25 000 $ leur ont été remis, alors que Sask Masks en était seulement à sa cinquième semaine de production.

Nous avons beaucoup entendu parler de la pression sur les organismes communautaires et sur les pertes d’emplois qu’ils ont subis à cause de la pandémie. En ce moment, leurs services sont plus nécessaires que jamais, et nous avons vu là une opportunité de les aider et de redonner à la communauté plutôt que de garder les profits.

Jana Ham, l'une des instigatrices de Sask Mask