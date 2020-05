Chute des prix du pétrole : la détresse des communautés autochtones de l’Ouest

C’est vraiment un coup dur pour [notre] Première Nation. Nous faisons notre possible pour garder la tête hors de l’eau , s’inquiète le chef de la Première Nation de Frog Lake, Greg Desjarlais.

Depuis qu’elle a commencé à forer les sols pour en extirper du pétrole et du gaz naturel dans les années 1970, la communauté a réinjecté les fonds tirés de ces ressources naturelles pour développer sa réserve située à proximité de Lloydminster.

Elle a notamment financé la construction de plus de 200 maisons. Pendant les beaux jours, la manne pétrolière et gazière a aussi servi à construire plusieurs infrastructures, dont un aréna et une piste de course de chariots.

Elle a également permis de couvrir les coûts de nombreux programmes, dont des bourses qui ont aidé des centaines de jeunes à poursuivre leurs études supérieures.

Au cours des 15 dernières années, la Première Nation de Frog Lake est devenue une des plus importantes réserves à produire du pétrole au pays.

Aujourd’hui les robinets sont à sec. Avec la dégringolade des cours du pétrole, la communauté a pris la dure décision de cesser ses activités.

Nous allons probablement devoir payer une facture plutôt que de recevoir un chèque. Nous n’avions pas d’autre choix que de fermer nos puits , reconnaît le chef Greg Desjarlais. Nous ne sommes en fait qu’un petit joueur dans un énorme marché .

Effets

Avec la dégringolade spectaculaire du prix du pétrole, la Première Nation de Frog Lake a vu ses redevances pétrolières fondre dès le mois de mars.

Ce manque à gagner a forcé la Première Nation à réduire le personnel des entreprises énergétiques qu’elle gère. La compagnie Pimee Well Servicing, par exemple, a dû se séparer d’un employé sur cinq. Près de 97 % d’entre eux sont autochtones.

Nous avons réduit le niveau d’utilisation de nos appareils de forage , explique le responsable du développement commercial de Pimee Well Servicing, Sandy Jackson. Pour chaque plateforme pétrolière qui n’est plus en activité, ce sont six employés qui se retrouvent sans emploi .

Ailleurs dans l’Ouest canadien, les mises à pied et les licenciements se multiplient dans le secteur pétrolier à mesure que les entreprises énergétiques revoient leurs dépenses à la baisse.

Le Conseil des ressources indiennes (CRI), qui représente près de 130 communautés autochtones productrices de pétrole et de gaz dans l’ouest du Canada, a demandé l’aide d’Ottawa le mois dernier.

Il est crucial que le gouvernement fédéral appuie les Premières Nations et les entreprises qui subissent des pertes de revenus dramatiques à cause de la réduction des productions de gaz et de pétrole , a écrit le président du CRI, le chef Roy Fox.

Roy Fox, le chef de la Première Nation Blood Tribe. Photo : Radio-Canada

En avril, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé de nouvelles mesures pour soutenir le secteur canadien de l’énergie, ainsi que les entreprises autochtones touchées par la pandémie de COVID-19.

La fuite des revenus dans l’industrie s’était déjà fait sentir avant qu’elle n’éclate.

Au pic de sa production en 2012, la Première Nation de Frog Lake produisait 9000 barils de pétrole par jour, contre 800 au début de cette année.

À une autre échelle, les Premières Nations ont perçu près de 250 millions de dollars en redevances pétrolières pour l’année 2011-2012; un montant 4,5 fois plus élevé que celui qu’elles ont perçu en 2018-2019, avec des redevances de 55 millions de dollars, selon les chiffres de Pétrole et gaz des Indiens du Canada.

Avec les informations de Kyle Bakx