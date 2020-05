COVID-19 : ce que pense l'opposition de la gestion de Doug Ford

Les chefs des partis d’opposition livrent à Radio-Canada leurs points de vue sur la stratégie de l’Ontario, sur le déconfinement et sur leurs relations avec le premier ministre.

Les partis d'opposition sont occultés par l’omniprésence des déclarations quotidiennes de Doug Ford et de ses ministres depuis le début de la pandémie. Pourtant, la situation dans les établissements de soins de longue durée dans la province ressort systématiquement en tête de liste des critiques politiques.

Près des deux tiers de l’ensemble des décès liés à la COVID-19 en Ontario proviennent des foyers de soins consacrés aux aînés.

Pour Mike Schreiner, chef du Parti vert de l’Ontario, la multiplication des éclosions dans ces résidences pour aînés est tragique .

Je sais qu’on en fait l’expérience à travers le monde, mais nous avons été plus lents à y répondre, à l’inverse d’autres provinces comme la Colombie-Britannique, qui ont été beaucoup plus rapides à faire en sorte que les employés ne puissent travailler que dans un seul établissement.

Personne ne peut nier que c'est le plus gros problème ici. Andrea Horwath, cheffe du Nouveau Parti démocratique (NPD) de l’Ontario

Pression commune pour l'ouverture d'une enquête publique

L’adoption d’un décret d’urgence le 13 mai autorisant la prise en charge des foyers les plus affectés survient 10 semaines trop tard , selon Andrea Horwath, cheffe du NPD, qui demande, tout comme ses homologues libéral et vert, l’ouverture d’une enquête publique autour de ce sujet.

Samedi, l’Association des soins de longue durée de l’Ontario s’est jointe à cette requête, alors que le gouvernement Ford a assuré plus tôt ce mois-ci qu’un examen interviendra après la pandémie.

Les Forces armées canadiennes apportent leur soutien logistique dans certains des centres de soins de longue durée les plus durement touchés par la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Grant Linton

Les libéraux ont demandé à plusieurs reprises des explications à Doug Ford, selon M. Del Duca. Il n’y a aucune raison que les résidents en soins de longue durée en Ontario soient des citoyens de deuxième classe par rapport à leurs homologues de la Colombie-Britannique , clame-t-il.

Appel aux solutions pour sauver les commerces

Le deuxième cœur de cible des chefs d’opposition tourne autour du manque d’implication financière de la part de la province pour sauver les commerces incapables de payer leur loyer.

Il y a bien le programme fédéral-provincial conjoint, mais pour la plupart des entreprises, il ne fonctionne pas , relève Mike Schreiner.

Nous avons demandé au gouvernement Ford d’interdire les évictions commerciales jusqu’à ce que le programme d’allègement des loyers puisse être fixé d’une manière qui fonctionne.

Depuis le 15 mai, les propriétaires immobiliers sont en mesure d’expulser les commerçants qui n’ont pas réglé leur loyer du mois de mai.

Steven Del Duca assure avoir écrit au premier ministre à ce sujet, et met en avant que le gel des évictions est une solution simple qui ne coûtera pas un dollar à la province .

Les néo-démocrates proposent depuis plusieurs semaines que le gouvernement finance des subventions aux loyers commerciaux et résidentiels, érigeant une fois de plus la Colombie-Britannique en modèle.

C’est exactement le moment où le gouvernement doit apporter son soutien, c’est à cela qu’il sert, fait remarquer Mme Horwath. Il s'agit de se remettre sur pied plus rapidement et de récupérer notre économie.

Les problèmes à régler pour la réouverture

Alors que de plus en plus d’activités sont autorisées ou sont sur le point d’être autorisées en Ontario, la stratégie de réouverture du gouvernement Ford affronte certains écueils, selon l’opposition.

Le premier d’entre eux concerne les difficultés récurrentes de la province à atteindre ses objectifs de dépistages.

Bien que le gouvernement déclare développer les volumes de tests quotidiens par habitant les plus élevés au Canada, Steven Del Duca estime que c’est insuffisant .

L'Ontario souhaite procéder à 19 000 dépistages par jour. Une cadence atteinte une seule fois, en date du 17 mai. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Je suis d'accord avec le concept de donner de bonnes nouvelles aux gens, mais si vous n'avez pas réellement la base en place pour pouvoir faire cette réouverture en toute sécurité, cela me cause quelques inquiétudes , explique M. Del Duca.

À moins d'avoir des capacités de dépistage et de recherche des contacts suffisantes, il sera très difficile de rouvrir nos communautés. Mike Schreiner, chef du Parti vert de l’Ontario

Si la cheffe néo-démocrate approuve le projet d’une réouverture graduelle comme celle proposée par Doug Ford, elle souhaite que l’exécutif soit en mesure de procurer suffisamment d’équipement personnel de protection et de mettre en place l’inspection nécessaire des lieux de travail .

Les gens doivent savoir que le gouvernement a un plan et la capacité de l’appliquer parce que la dernière chose que nous voulons, c'est tomber dans une situation où nous finissons par passer par une deuxième vague , affirme Mme Horwath.

Les points positifs

Questionnés sur les aspects de la gestion de crise qu’ils ont appréciés, les trois chefs de parti mettent chacun en avant la communication claire sur l'importance de l'éloignement physique, le verrouillage de l'économie et l'aplatissement la courbe.

Les Ontariens ont fourni leur part d'efforts en suivant les recommandations sanitaires , remarque Mme Horwath.

Elle et son homologue libéral rappellent cependant les écarts dont a pu faire preuve le premier ministre, exemples du credo faites ce que je dis, pas ce que je fais .

N’allez pas à votre cottage, mais moi je vais y aller. Ne faites pas venir les membres de votre famille chez vous, mais je vais le faire. Ce n’est pas du leadership. Steven Del Duca, chef du Parti libéral de l’Ontario

Leurs rapports avec Doug Ford

Certaines recommandations proposées par les différents partis d’opposition ont été entendues au cours de la pandémie, quand d’autres sont restées lettre morte.

M. Del Duca, intronisé à la tête de son parti quelques jours seulement avant le début de l’état d’urgence le 17 mars, a discuté avec lui à plusieurs occasions. Je lui donne du crédit, il a été ouvert à recevoir des informations de ma part . Toutefois, il espère que le premier ministre fera plus souvent appel aux leaders d’opposition lorsqu’il y a un problème, pour qu’il nous demande si nous avons des idées à partager .

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. Photo : La Presse canadienne / Steve Russell

Mike Schreiner confie quant à lui avoir en général de bonnes relations avec le gouvernement. Selon lui, cinq de ses propositions ont été retenues par l’exécutif, comme celle d’ouvrir en premier lieu les jardins communautaires. Il a également été invité à faire partie des discussions sur l'aspect que doit prendre la réouverture économique.

Le gouvernement a écouté, il a collaboré, mais malheureusement de nombreuses autres propositions ont été éludées, notamment sur les établissements pour aînés et l’aide aux PME , résume-t-il.

Du côté des néo-démocrates, les lignes ont été coupées.