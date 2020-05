Disparition d’Alphonso Ferguson : les recherches se poursuivent

Le jeune homme a été vu pour la dernière fois le 10 mai dernier. Il a été porté disparu le 13.

Dans un communiqué émis dimanche, la Police provinciale de l'Ontario (PPO) affirme que les citoyens de Hearst devaient s'attendre à une présence policière accrue dans la région alors que les policiers s'affairent à le retrouver.

La police affirme avoir élargi son enquête. Plusieurs unités et détachements participent aux efforts. Le communiqué énumère une équipe d'intervention d'urgence, une unité canine, un hélicoptère, une unité de recherche et de récupération sous-marine, une unité des enquêtes criminelles, des détachements de la Police maritime ainsi que des détachements du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF).

Un camion de l'unité de recherche sous-marine de la PPO aux abords de la rivière Mattawishkwia à Hearst, dimanche. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Un camion de l'unité de recherche sous-marine de la PPO est présent aux abords de la rivière Mattawishkwia à Hearst. Le communiqué confirme qu'une unité de recherche et de récupération sous-marine était bel et bien active dans la région en lien avec les recherches en cours dans le but de retrouver le jeune homme.

Le jeune homme aurait et aperçu sur l'enregistrement d'une caméra de sécurité au centre-ville de Hearst. Photo : Photo offerte par la PPO

Les policiers ont ajouté qu'il avait été vu au centre-ville de Hearst le 10 mai et qu'il avait été aperçu sur l’enregistrement d'une caméra de sécurité. Il se trouvait alors près de l'intersection de la rue George et de la 8e Rue à Hearst à 22 h 43. Il portait un tricot blanc et des pantalons bleus, « possiblement des jeans » précise la police dans son communiqué.