L’or, valeur refuge en temps de crise

Alors que la valeur de plusieurs métaux est en baisse depuis le début de la pandémie, le prix de l’or, lui, est à son plus haut depuis 2012. À la fermeture des marchés cette semaine, son prix s'élevait à 1742 $ US l’once.

Il y a cette idée que l’or est une valeur refuge, et qu’elle est, en quelque sorte, l’équivalent physique de ce qu’un pays peut émettre comme monnaie , explique Theo Yameogo, coleader national du secteur des mines et métaux d’EY Canada.

Selon lui, lorsque les banques centrales baissent leur taux d’intérêt, comme ce fut le cas de la banque centrale du Canada dans les derniers mois, plusieurs investisseurs se replient vers l’or. Il note toutefois que le prix de l'or était déjà en progresssion avant la crise de la COVID-19.

Si ça continue d’augmenter, c’est qu’il y a de plus en plus de personnes qui investissent dans l’or. Theo Yameogo, coleader national du secteur des mines et métaux d’EY Canada

Theo Yameogo oeuvre dans le milieu minier depuis plus d'une décennie. Photo : Ernst & Young

Minimiser le risque

Selon Jean-Charles Cachon, professeur titulaire à la Faculté de gestion de l'Université Laurentienne, les investisseurs s'intéressent à l'or afin de minimiser le risque de leur portefeuille financier.

Puisque la valeur de l’or a tendance à grimper lorsque plus rien ne conserve ou ne semble conserver sa valeur, ça vaut la peine d’en détenir en temps de crise , explique M. Cachon. Autrement dit, l'or peut compenser les pertes que les investisseurs subissent ailleurs en raison du ralentissement de l’économie.

C’est d’ailleurs une tendance que l’on a déjà observée auparavant. Si on regarde l’évolution des 20 à 25 dernières années, on constate que chacune des crises a eu l'effet cliquet sur la valeur de l'or. C’est-à-dire que le prix de l’or a grimpé puis a descendu, mais est demeuré à un prix plus élevé que précédemment , détaille-t-il.

Il soutient que ce genre de scénario pourrait se répéter avec la COVID-19, mais que c’est entièrement spéculatif pour le moment. À cet effet, il recommande aux gens d’investir avec prudence.

Les prix de l’or, c’est un peu comme un soufflé qui monte en période de chaleur ou quand le four est très chaud, mais le soufflé va retomber éventuellement. La valeur de l’or est imprévisible et volatile, car il y a un aspect psychologique important Jean-Charles Cachon, professeur titulaire à la Faculté de gestion de l'Université Laurentienne

Le Canada est l'un des principaux producteurs d'or au monde. Photo : Agnico Eagle Mines limited

Un métal dans une catégorie à part

Si l’or est notamment utilisé pour la conception d'appareils de fine technologie et en joaillerie, il est également stocké par plusieurs banques centrales.

A contrario, les métaux comme le cuivre ou le nickel sont intrinsèquement liés au marché, remarque M. Yameogo. Ils sont utilisés pour la construction et les grands travaux. Conséquemment, lorsque les économies du monde en font moins, ces métaux sont moins en demande, et leur prix continue de baisser , explique-t-il.

Le cuivre, qui est le principal métal produit dans la région de Sudbury en ce moment, est lié aux télécommunications et à la construction , donne en exemple M. Cachon. Il s'agit de deux domaines dont les activités fonctionnent actuellement au ralenti en raison de la crise.

L’or, lui, voit sa valeur grimper progressivement depuis 1971. M. Cachon rappelle que cette année-là, le gouvernement américain a démonétisé l’or, qui avait un prix fixe de 35 $ US l’once. L'or est devenu une denrée commerciale comme n’importe quel autre métal , illustre-t-il.

Malgré tout, M. Cachon soutient qu’il s’est développé une croyance que le fait de détenir de l’or pourrait garantir une certaine stabilité monétaire à un pays . Cette vision est, selon lui, d’une version résiduelle de l’époque de l’or monétaire .

La Russie, par exemple, achetait des quantités importantes d'or jusqu'à tout récemment, alors que le Canada semble vouloir s'en départir complètement  (Nouvelle fenêtre) .

S’il y a des banques centrales qui continuent d’acheter de l'or, ça a un impact sur la demande et les prix mondiaux, car l'or est disponible en quantité limitée , explique M. Cachon.