Une femme soutire des milliers de dollars à son père vieillissant et malade

Le Tribunal des droits de la personne est sans équivoque : une femme de la Mauricie a violé les droits de son père de 86 ans à la dignité et à la protection contre l'exploitation prévus à la Charte des droits et libertés de la personne. Le Tribunal a jugé qu'elle doit rembourser les 55 680 $ qu'elle lui a soutirés et payer 8000 $ en dommages punitifs et moraux.

L'identité de la dame est protégée par le Tribunal, qui la nomme par la lettre « L ».

La cour conclut qu'entre le 15 octobre 2013 et le 19 septembre 2014, elle a effectué 28 retraits douteux dans deux comptes de son père, des comptes auxquels elle avait accès grâce à une procuration.

Les retraits étaient d'abord des montants de 500 $ et de 1000 $, puis de sommes de 5000 $, 8000 $ et même 9000 $, pour un total de 55 680 $, peut-on lire dans le jugement.

C'était une somme très conséquente pour Monsieur, puisque c'était pas quelqu'un qui avait des gros revenus... ni quelqu'un qui faisait des grosses dépenses. Me Liz Lacharpagne, avocate au dossier à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse

Au procès, la femme a admis avoir retiré ces sommes, mais a nié tout détournement de fonds. Elle prétend plutôt avoir remis l'argent en mains propres, à son père.

Le Tribunal dénote que son témoignage comporte des contradictions et des invraisemblances , en plus d'être contredit par d'autres témoins fiables.

La Commission a démontré que le plaignant était vulnérable au moment des faits, que sa fille était en position de force vis-à-vis de lui, et qu'elle a profité de sa vulnérabilité à lui et de sa force à elle, pour finalement s'accaparer des sommes qui lui appartenaient , explique Me Liz Lacharpagne, qui a plaidé le dossier devant le Tribunal des droits de la personne.

Le juge Mario Gervais a condamné la femme à verser à son père la somme de 63 680 $, soit le remboursement des sommes soutirées et 8 000 $ en dommages moraux et punitifs. Par la voix de son avocat, Me Maxime Veillette, la femme a fait savoir qu'elle songe fortement à porter la décision en appel.

Des dossiers comme celui-là, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) en traite des centaines par année.

La CDPDJ a traité des dizaines de dossiers dans la région, l'an dernier. Photo : Radio-Canada

Les cas d'exploitation et de discrimination sont multiples. Il est possible de déposer une plainte à la CDPDJ lorsque, par exemple, on se voit refuser un poste parce qu'on est enceinte ou âgé, ou alors quand on ne nous loue pas un appartement parce qu'on a des enfants. Il est aussi possible de faire appel à la CDPDJ lorsqu'un enfant est placé sous la responsabilité de la Direction de la protection de la jeunesse.