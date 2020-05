Atteint de leucémie, un jeune Magogois espère avoir accès à un traitement à Philadelphie

Malgré des traitements de chimiothérapie et une greffe de moelle osseuse, le petit Mohamed Jaafar, 4 ans, a subi deux récidives de cancer.

Selon ses médecins traitants à l'hôpital Sainte-Justine, un traitement offert à Philadelphie serait la meilleure option pour lui offrir une rémission.

C'est sûr, on a regardé les pour et les contres comme parent. On veut vraiment le garder en vie. Dans la deuxième greffe, il y a 30 % de risque de mortalité , explique son père Wadie Jaafar.

Le traitement immunocellulaire CAR-T pourrait également limiter les séquelles dont souffrirait le petit Mohamed, souligne sa mère.

Si on réussit avec le CAR-T, Momo va éviter la chimio, la grosse chimio. Il va éviter la radiothérapie. Il va éviter les séquelles à long terme de ces traitements-là , explique-t-elle.

La régie refuse de couvrir le traitement

Toutefois, Régie de l'assurance maladie du Québec refuse de payer la facture de 400 000 $ en raison du statut expérimental des soins. Les parents affirment ne pas être en mesure de rembourser cette importante somme.

Son père Wadie Jaafar espère que la ministre pourra demander une exception. La petite famille est prête à se rendre à Philadelphie.

Ils attendent juste de le recevoir. Ils attendent juste le ok de la ministre de la Santé, qu'on a hâte d'avoir la décision. Je suis confiant , affirme-t-il.

La ministre de la Santé Danielle McCann est touchée par la situation du petit Mohamed, assure par courriel son attaché, Alexandre Lahaie. Notre cabinet a pris connaissance de la décision de la RAMQ et de ses arguments. Nous avons demandé au ministère de la Santé et des Services sociaux un avis de pertinence. Nous espérons une réponse sous peu.

De quoi donner une lueur d'espoir à la famille.

D'après le reportage de Marie-Claude Lyonnais