Des rues piétonnes qui marchent en haute-ville

La rue Saint-Jean et l’avenue Cartier deviennent piétonnes pendant toutes les fins de semaine de l’été… un coup de pouce qui ravit les commerçants et qui devrait s’étendre à la basse-ville dans les semaines à venir.

C’est une excellente initiative! , s’enthousiasme Marie, une voisine de l’avenue Cartier, sa « rue préférée à Québec ».

Le masque bien installé sur le visage, elle jette un coup d'oeil sur les crêpes qui mijotent au Café Krieghoff.

Derrière le réchaud, Kathy Rioux partage l’opinion de sa cliente.

Kathy Rioux, propriétaire du Café Krieghoff Photo : Radio-Canada / Vincent Cantin-Archambault

Les gens voient que nous sommes présents, la distanciation est vraiment respectée, c’est vraiment une très, très, très belle chose pour les gens et pour les commerçants , dit la propriétaire du café.

Toutes les fins de semaine entre 9 h et 19 h, aucune voiture n’aura le droit de circuler sur l’avenue Cartier.

Réservé aux piétons sur la rue Saint-Jean : entre Turnbull et Honoré-Mercier : de 11 h à 18 h

entre D'Auteuil et Côte du Palais : de 10 h à 20 h

Nous avions remarqué qu’il y avait beaucoup de monde, particulièrement pendant les week-ends , explique Jean-Pierre Bédard, directeur général de la SDC Société de développement commercial de Montcalm.

Nous envisagions de créer un corridor sanitaire pour assurer la sécurité des gens. Maintenant, nous avons une rue piétonne au complet, c’est encore mieux! Jean-Pierre Bédard, directeur général de la SDC de Montcalm

Jean-Pierre Bédard, directeur général de la Société de développement commercial de Montcalm Photo : Radio-Canada / Vincent Cantin-Archambault

À venir en basse-ville

Mise en place uniquement en haute-ville pour le moment, la mesure devrait atteindre Saint-Roch, Saint-Sauveur et Limoilou d’ici les prochaines semaines.

Alexandra Leconte, de la SDC Société de développement commercial St-Roch, souligne que la piétonnisation est à la fois plus complexe… et moins pressante sur la rue Saint-Joseph.

Nous y pensions bien avant la pandémie, mais il y a 150 commerçants le long de l’artère. Alexandra Leconte, directrice de la SDC St-Roch

Pour nous, c’est essentiel que la piétonnisation soit un projet qui rallie tout le monde , indique-t-elle.

Saint-Jean et Cartier sont des rues plus courtes avec des trottoirs plus étroits, ajoute Alexandre Leconte. Il y avait peut-être une plus grande urgence concernant l’enjeu sanitaire.

L'avenue Cartier sera piétonne pendant les fins de semaine cet été, dans un effort pour épauler les commerçants et assurer la distanciation de deux mètres entre les passants. Photo : Radio-Canada

Cet été pourrait bien être le bon pour les piétons désireux d’avoir Saint-Joseph à eux : un sondage mené auprès des boutiquiers par la SDC Société de développement commercial montre une forte adhésion au projet.

Dès que les derniers détails seront réglés concernant la livraison, l’ouverture des commerces le dimanche et l’intérêt à établir des terrasses dans la rue, Saint-Joseph pourra probablement dire « à l’automne prochain » aux voitures.

Si c’est fédérateur, si les retombées sont là, on ne ferme pas la porte à répéter l’expérience les étés suivants. Alexandra Leconte, directrice de la SDC St-Roch

Dans Saint-Sauveur, la SDC étudie aussi la possibilité de piétonniser un tronçon de Saint-Vallier Ouest au cours de l’été.

La sécurité avant tout

De retour sur Cartier, l’intérêt commercial lutte contre l’enjeu sécurité au pub Galway.

Le propriétaire, Yves Ledoux, voit la piétonnisation de la rue comme un test .

C’est une belle initiative dans la mesure où tout le monde va se comporter correctement et qu’il n’y aura pas d’abus , croit l’homme d’affaires.

Il remarque, depuis l’arrivée des beaux jours, qu’ un festival de câlins se déroule sur l’avenue.

On est latins, on est chaleureux, analyse-t-il. Ça fait longtemps que le monde s’est vu et ça se fait de grandes accolades.

Les jeunes, depuis que nous leur avons dit qu’ils étaient invincibles, ils font comme si de rien n’était. Yves Ledoux, propriétaire du Pub Galway

Yves Ledoux a hâte de voir si l’enthousiasme soulevé par la belle saison et la piétonnisation des artères ne se fera pas au détriment du respect des consignes.

On fait des tests. Si ça fonctionne, on va être là, si ça ne fonctionne pas… ça nous fera de plus longues vacances cet été, c’est tout. Yves Ledoux, propriétaire du Pub Galway

À quelques portes du pub Galway, Kathy et ses crêpes font fureur. Une éclaircie bienvenue après deux mois plutôt sombres.

Je ne peux pas dire que ça va bien, ça va correct, admet-elle. Il va vraiment y avoir un changement au niveau de la restauration. Tout le monde fait le nécessaire pour garder la tête hors de l’eau, mais... il faut vraiment déconfiner la restauration. Il faut , martèle la propriétaire du Café Krieghoff.

La piétonnisation, en tout cas, aura su rallier les principaux intéressés. Les marcheurs étaient nombreux tout au long de la journée sur Cartier.

Les gens sourient, que les gens sont contents! observe Kathy Rioux. C’est le plus beau des cadeaux qu’on peut avoir en ce moment.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier