Avec toutes les directives au sujet du lavage des mains, on s’est rendu compte qu’il devait se laver les mains de 10 à 12 fois par jour, et ça, ça n’inclut pas le lavage des mains qui se fait déjà à la maison , a noté Nathalie Martin, la mère du jeune William.

Je comprends très bien la situation, mais là on parle de savon d’école, donc probablement que c’est un savon commercial très chimique. Et il n’est pas le seul dans cette situation , a-t-elle ajouté.

Le lavage des mains, qu’il se fasse sous le robinet ou avec des gels, peut effectivement endommager les mains, a expliqué la cheffe du service de dermatologie du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, la Dre Françoise Giard.

Je pense que dans les écoles, il y a une extrême prudence pour que le milieu soit sécuritaire , croit la Dre Giard.

La dermatologue Marie-Claude Houle souligne par ailleurs que les enfants qui font de l'eczéma sont plus à risque d'avoir des réactions au lavage très fréquent.

Quand on se lave les mains, on enlève les saletés, on enlève les microbes, les bactéries, les virus, mais on enlève aussi la couche de bons gras qui protègent notre peau.

Marie-Claude Houle, dermatologue