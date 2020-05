Règles sur le camping et la COVID-19 : soulagement en Ontario, frustration au Québec

Au camping Evergreen, à Alfred, dans l’est ontarien, les employés se dépêchent d’installer des affiches pour rappeler aux clients les diverses mesures sanitaires et les empêcher d’aller dans certaines aires communes intérieures. Le lancement de saison aura lieu environ deux semaines plus tard que d’habitude, puisque les contrats saisonniers couvrent la période du 1er mai au 30 septembre.

Le gouvernement Ford a annoncé, jeudi après-midi, que les campeurs dont le véhicule récréatif est installé pour tout l’été sur le même terrain, et ayant accès à l’électricité et à l’eau courante, pourront avoir accès aux campings. Cela a provoqué énormément de soulagement pour les entreprises et les campeurs.

On a l’impression qu’il va y avoir beaucoup de monde demain. On a beaucoup de clients qui communiquaient avec nous régulièrement, qui voulaient avoir accès à leur roulotte , affirme André Favreau, un employé du camping Evergreen.

La propriétaire du camping Kittawa, à Limoges, s’attend aussi à un engouement cette fin de semaine. Il y a 300 campeurs qui vont arriver demain. J’ai l’impression qu’il va y avoir une congestion à Limoges , juge Joanne Ralph, se disant « très excitée ».

Elle et son équipe ont l’intention de rencontrer individuellement toutes les familles pour vérifier que tout le monde est en santé et pour leur expliquer les consignes de distanciation sociale. Au camping Evergreen, les clients devront même s’engager par écrit à les respecter.

On va essayer de trouver des activités saines pour tous les enfants et adultes. Je ne suis pas certaine, cette année, qu’on va mettre des structures gonflables à l’eau. Joanne Ralph, propriétaire du camping Kittawa

Autant Mme Ralph que M. Favreau ont bon espoir que les amateurs de plein air respecteront les deux mètres de distance. Ce sera malgré tout une saison différente des autres. Ils ne pourront pas, pour le moment, accueillir de campeurs occasionnels, ce qui représentera une perte de revenus.

Toujours pas d’échéancier au Québec

Au Québec, la fin de semaine sera beaucoup moins enthousiasmante pour les gens de l'industrie du camping récréatif.

Il ne se passera pas grand-chose. On va s’assurer que les gens n’entrent pas dans le camping. On va attendre des nouvelles du gouvernement pour avoir une date pour ouvrir , déplore Samuel Clément, gérant du camping Au petit lac Simon.

Le week-end de la mi-mai est habituellement celui de l’ouverture, pour ce camping outaouais. En plus des craintes de lourdes pertes financières, il y a l’incompréhension. Le métro est rouvert, plein d’autres choses sont ouvertes qui posent plus de risques que de venir au camping, faire un feu et avoir du bon temps en nature , estime M. Clément.

Pour Simon Tessier, président-directeur général de Camping Québec, le temps presse. On sait que la saison sera moins agréable et moins profitable, mais pour donner une lueur d’espoir à cette industrie et aux campeurs passionnés, il faut des réponses de la santé publique la semaine prochaine et un calendrier d’ouverture , croit-il.

Simon Tessier, président-directeur général de Camping Québec Photo : Radio-Canada

M. Tessier souligne qu’un guide sanitaire a été élaboré par son organisation en collaboration avec le ministère du Tourisme pour déterminer les normes d’hygiène, de sécurité et de distanciation sociale en ce temps de pandémie.

Les campings n’ont toutefois pas le feu vert de la santé publique pour accueillir d’autres personnes que celles qui y ont leur résidence permanente, comme les « snowbirds » revenus au Québec depuis la mi-mars. On croit fermement qu’on peut opérer en ce moment et éviter une catastrophe financière , assure M. Tessier.

Avec les informations de Josée Guérin, Jérôme Bergeron et Roxane Léouzon