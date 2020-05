Élan de générosité pour aider une maman de Roberval

Si vous saviez tout ce que je ferais pour être auprès de mes garçons le plus longtemps possible , confie Marjorie Pedneault, déterminée à livrer le combat de sa vie pour l'amour de ses enfants.

Marjorie Pedneault vit avec un cancer du sein métastatique incurable qui lui a été diagnostiqué il y a un an et demi, alors qu'elle était enceinte.

C'est assez douloureux de savoir que probablement, je ne les verrai pas grandir, malheureusement. Mais je me dois de continuer d'y croire et d'espérer. Ça va me donner la force et le courage de continuer. Marjorie Pedneault

La Robervaloise de 35 ans a multiplié les traitements et les chirurgies, sans succès. Devant un cancer agressif et un dernier traitement peu prometteur, elle a choisi de fonder ses espoirs pour limiter la progression de la maladie sur des traitements expérimentaux offerts aux États-Unis.

Elle doit d'ailleurs partir en Californie dimanche pour obtenir un premier traitement par injections, dans le pays le plus touché par la COVID-19 et ce, malgré un système immunitaire déjà affaibli.

C'est certain que s'y j'y avais accès ici, je resterais ici. Je ne prendrais surtout pas le risque d'aller attraper la COVID aux États-Unis. Je vais tout faire mon possible pour ne pas l'attraper. Je vais me protéger. Je pense que je vais mettre un habit d'astronaute quand je vais arriver là-bas. , affirme la jeune maman.

Les frais pour ces traitements s’élèvent à au moins 200 000 dollars, selon la Robervaloise. C'est à cause de ce montant exorbitant qu'elle a sollicité l'aide du public.

En moins de 24 heures, plus de 100 000 dollars ont été amassés grâce aux internautes touchés par son histoire.

