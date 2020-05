Robert Downey Jr adapte une bande dessinée du Torontois Jeff Lemire sur Netflix

L'équipe de production de Robert Downey Jr., Team Downey, prend les rênes. L’acteur et sa femme Susan Downey produiront la série, a-t-il signifié mardi sur Twitter.

Sweet Tooth raconte les aventures de Gus, un humain mi-garçon, mi-cerf, qui quitte le confort de son milieu d'origine isolé pour découvrir une Amérique apocalyptique.

Il rejoint un groupe d'humains et d'autres hybrides homme-animal comme lui pour comprendre ce qui s'est passé et en apprendre davantage sur ses propres origines.

La maison d’édition DC Comics a commencé à publier la série sur une base mensuelle en 2009. Urban Comics a publié la version française.

Christian Convery devrait jouer aux côtés de Will Forte, Nonso Anonzie et Adeel Akhtar, alors que James Brolin sera le narrateur.

Le dessinateur et auteur Jeff Lemire. Photo : CBC/David MacIntosh

Jeff Lemire est un dessinateur primé aux récompenses Eisner et est auteur à grand succès auprès du New York Times.

Il est l'auteur des romans graphiques Frogcatchers, Roughneck, Essex County, The Underwater Welder et Secret Path (d'après un texte de Gord Downie), ainsi que des séries Black Hammer et Royal City.

Avec les informations de CBC