La recommandation de porter un masque fait réagir dans l'Est-du-Québec

La recommandation de Québec de porter un masque semble avoir été entendue dans la région.

Ça va dépendre beaucoup des contextes. Par exemple, dans le contexte où je cours et que je croise une personne aux 5-10 minutes, sachant que c'est à une distance de deux mètres, c'est facile [à respecter] dans un environnement extérieur, je n'en vois pas l'utilité. Mais c'est sûr que, dans un milieu fermé où il y a une plus grande concentration de personnes, ça peut être utile , estime Félix Gobeil, un passant croisé à Rimouski.

Je pense que l'important, c'est de rester à deux mètres. D'ailleurs, j'ai déménagé dernièrement, on a tous porté des masques, pour les voisins surtout. Je suis totalement en accord. Jean-Michel Guay

Par contre, le port du masque n'est pas encore très répandu au Bas-Saint-Laurent.

Des défis supplémentaires pour les commerçants

En plus des mesures déjà mises en place, les commerçants doivent maintenant décider s'ils imposent ou non le port du masque à leurs employés et leurs clients dans leurs établissements.

En Gaspésie, des marchés d'alimentation de Murdochville et de Carleton-sur-Mer demandent à leur clientèle de porter le couvre-visage pour y faire les emplettes. Ces commerces font toutefois figure d'exceptions.

L’Association des détaillants en alimentation du Québec s'est d'ailleurs positionnée contre l'obligation de porter un masque pour les employés ou pour les clients.

Pour l'instant, il y a tout l'enjeu légal. Si c'est obligatoire, qui doit le fournir? [...] Si on oblige [le port du masque] à notre clientèle, puis qu'il y a un gros achalandage, ça crée des coûts , avance le vice-président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette, Guillaume Sirois.

Les magasins Whole Foods, présents notamment en Ontario, demandent à leurs clients de porter un masque et offrent des masques à ceux qui n'en ont pas apportés. Photo : maggie macpherson/cbc

Le coût d'achat des masques n'est pas à la portée de tous les commerces, qui doivent, dans certains cas, composer avec des baisses des revenus depuis le début de la crise.

L'approvisionnement en masques pourrait aussi devenir un problème pour les entreprises.

Je crois que ça va faire boule de neige. Ultimement, de plus en plus de gens vont le porter. Ça va faire un effet de masse. Ça va devenir plus accepté dans la société. Guillaume Sirois, vice-président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette

Selon un sondage SOM-Cogeco, à Montréal, 80 % des répondants sont en faveur de rendre le port du masque obligatoire dans les commerces. En région, ce taux chute à 65 %.

D'après un reportage d'Isabelle Damphousse