Québec accorde 450 000 $ pour aider les aquaculteurs

Afin d’éviter la perte de tonnes de poissons, Québec aidera financièrement les aquaculteurs et leurs clients, principalement des pourvoyeurs. Les ministères de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et celui des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) veulent ainsi encourager l’ensemencement des lacs, tant dans les pourvoiries que dans des plans d’eau libres d’accès.