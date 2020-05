Le port du masque reste un choix personnel en Colombie-Britannique

La Dre Henry a évoqué la discrimination qui pourrait émerger de l'obligation de porter un masque pour limiter la propagation de la COVID-19.

On ne devrait pas stigmatiser les gens qui en portent ou qui n'en portent pas, a-t-elle déclaré. Certaines personnes ont des maladies respiratoires qui peuvent les gêner, et nous savons que ce n'est pas possible pour les jeunes enfants.

Dans la plupart des situations, on n'en a pas besoin. Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique

La médecin hygiéniste en chef de la province a rappelé que le port du masque n'est pas la mesure la plus efficace pour lutter contre la pandémie, comparée au lavage des mains et au maintien d'une distance de 2 mètres entre les personnes.

Elle a toutefois reconnu que dans certaines situations, cela peut être utile , par exemple dans un endroit bondé où il est difficile de maintenir l'éloignement physique recommandé.

Québec débat de la possibilité de rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics pour que chacun protège les autres au cas où il serait infecté sans le savoir, tandis que la France impose le port du masque dans les transports en commun.

Au Canada et aux États-Unis, la chaîne de magasins Whole Foods demande aux clients de porter un masque non médical. S'ils n'en ont pas, le magasin leur en fournit un gratuitement. Et, selon un agent de sécurité d'un magasin de Vancouver interrogé mardi, si un client refuse de porter un masque, il pourra quand même entrer dans le magasin.

La chaîne de cafés Starbucks Canada, quant à elle, demande aux clients de porter un couvre-visage, mais là aussi, il n'est pas obligatoire.

À l'entrée de ce magasin A&T de Vancouver, les clients sont invités à porter un masque et à se laisser prendre la température. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Les chaînes de supermarchés London Drugs et CostCo n'ont pas formulé de consigne pour ce qui est du port du masque, mais Peter Fong, un client rencontré à la sortie du magasin CostCo de Vancouver, en porte quand même un.

Si on va dans un grand magasin où il y a une forte affluence, c'est peut-être une bonne idée d'avoir un masque , dit-il. Dans d'autres magasins, il vaut mieux limiter le nombre de clients.

Une autre cliente, Janet, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, exprime une opinion différente : Le masque n'est pas agréable à porter, et je trouve que c'est socialement inacceptable, mais, malheureusement, nous en sommes là , affirme-t-elle.

Notre perception de la valeur des masques non médicaux a changé, et elle a changé à l'échelle mondiale , reconnaît la médecin hygiéniste en chef de la province.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) ne recommande toutefois le port du masque qu'en cas de contact rapproché avec une personne potentiellement infectée ou si on tousse ou qu'on éternue.

Avec les informations de Tina Lovgreen