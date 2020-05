Pas de hausse significative des décès à prévoir dans les régions, dit l'INSPQ

L'Institut national de santé publique ne prévoit pas de hausse significative du nombre de décès et d'hospitalisations dans les régions hors Montréal avec la venue de quelques mesures de déconfinement.

C’est ce qui ressort des projections rendues publiques par l’INSPQ il y a quelques jours.

Ce qu’on voyait c’est qu’en dehors du grand Montréal, si on augmentait les taux de contact de 15 à 30 %, on resterait en deçà du seuil épidémique. Donc, on aurait une certaine augmentation du nombre de cas, mais qui serait lente, qui ne mènerait pas à des niveaux de cas très grands. Ça permettrait de recommencer certaines activités sans courir un risque sanitaire trop grand , explique Dr Gaston De Serres, médecin-épidémiologiste à l’INSPQ.

Le nombre d'hospitalisations devrait également se maintenir dans les régions. Photo : INSPQ

La situation est d’ailleurs stable à l’extérieur de la grande région de Montréal en ce moment.

Le virus en ce moment se situe en dessous du seuil épidémique, le seuil épidémique étant quand chaque individu malade en moyenne contamine une autre personne. Dans le reste de la province, on n’est pas dans cette situation-là, on est dans une situation où on diminue , ajoute Dr De Serres.

Il ne faut cependant pas relâcher la vigilance, selon les autorités sanitaires, puisque la COVID-19 demeure très contagieuse et l’épidémie peut reprendre rapidement si les mesures de distanciation ne sont pas respectées.

La situation à Montréal et dans les autres régions est totalement différente. Photo : INSPQ

Si on recommence des activités pour le travail ou pour différents types de rencontres, ce qu’il faut, c’est maintenir une barrière physique, une distance entre les individus, ce qui va faire que même si on est en présence les uns des autres, on va maintenir une grande vigilance. Ça, ça va être essentiel , tient à souligner Dr De Serres.