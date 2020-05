Une forte demande chez les fabricants de masques artisanaux

Les petites entreprises qui se sont lancées dans la fabrication de masques artisanaux sont débordées, recevant de plus en plus de demandes depuis quelques semaines.

À Ville-Marie, la couturière de l’entreprise De fil en aiguille passe une douzaine d’heures par jour à confectionner exclusivement des masques.

Les clients doivent d’ailleurs patienter une dizaine de jours avant de recevoir leur commande. Pour l’entreprise, il devient de plus en plus difficile d’obtenir des élastiques.

La conseillère en vente, Shannon Caron, signale que l’entreprise rencontre de plus en plus de difficultés pour acheter le matériel nécessaire.

On remarque qu’il y a beaucoup de monde qui rentre pour acheter du tissu pour s’en faire, observe-t-elle. Au niveau de l’élastique, il va nous en manquer pour la fabrication. On a trouvé une solution, ça s’appelle du trapilho, c’est un t-shirt recyclé qu’on peut faire couper et l’utiliser pour faire les masques.

Des masques et confections de l'entreprise le Mouton frileux Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

L’entrepreneure Sandra Doherty confectionne également des masques et des bandeaux depuis le début de la pandémie, afin de pallier la demande grandissante.

Avec sa petite entreprise Mouton frileux, elle se spécialise d’abord et avant tout dans la confection de tuques. Elle a toutefois modifié sa production tout en conservant son créneau de base.

Toute sa famille collabore à la fabrication des masques et des bandeaux. L’approvisionnement en matériel et la gestion du temps entre la maison et son entreprise demeurent des défis à relever au quotidien.