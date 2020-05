Une femme atteinte de cancer meurt seule à l’Hôpital Saint-Boniface

Selon les règles de Soins Communs Manitoba, les visites aux patients sont interdites dans les centres de soins intensifs, sauf pour des « raisons de compassion ou de fin de vie », qui doivent être jugées au cas par cas.

« Le médecin a dit : “ok, vous allez pouvoir la voir” », raconte Carly Lowing, la fille de Cora Krall. Mais deux jours plus tard, lorsque son père et elle se sont rendus à l’hôpital, on leur a refusé la visite.

Plusieurs jours plus tard, alors que l’état de Cora Krall se détériorerait, Carly Lowing et son père ont reçu un appel : ils étaient autorisés à la voir. Seul son père a au départ été accepté, mais Carly Lowing a réussi à négocier une visite de cinq minutes.

À 20 h 30 ce jour-là, un membre du personnel a indiqué au père de famille qu’il avait reçu d'une infirmière l’ordre de lui demander de partir.

« Il était juste là à lui tenir la main… elle n’allait vraiment pas bien », dit Carly Lowing. Comme l’employé insistait, le père de Carly Lowing a finalement quitté l’établissement, raconte-t-elle. Trois heures plus tard, Cora Krall est morte.

Manque de clarté des mesures

Carly Lowing explique que les informations contradictoires sur le droit de visite ont aggravé le deuil auquel elle doit faire face.

Carly Lowing lors d'une visite à sa mère Cora Krall, qu'elle a pu voir cinq minutes à l'Hôpital Saint-Boniface. Photo : gracieuseté Carly Lowing

Elle dit que selon le personnel de l’établissement, l’exception de visite ne pouvait pas s’appliquer la première fois que la famille est venue, car Cora Krall se trouvait dans une aile de l’hôpital non réservée aux soins palliatifs.

Un porte-parole de l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) a pourtant confirmé que ces exceptions ne se limitent pas à certaines zones de l’hôpital.

L’ ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg ne peut pas commenter sur des cas spécifiques, mais un porte-parole a assuré qu’un suivi des règles de visites sera fait pour s'assurer qu’elles sont bien interprétées par tous.

« On avait l’impression de ne pas exister. Dès qu’elle a été admise, la communication s’est arrêtée, ça a été très difficile », commente Carly Lowing.

Je ne veux pas que personne d'autre subisse ça. Carly Lowing, fille de la défunte Cora Krall

Je ne veux pas rendre les gens malades, je ne demande pas un traitement de faveurs. Je veux respecter les règles... mais c’était tellement difficile de savoir quelles étaient ces règles.

Le bureau des relations avec les patients de l’Hôpital Saint-Boniface tente de joindre la famille, a indiqué le porte-parole de l’ORSW.

La famille de Cora Krall dit avoir eu des conversations de plusieurs heures avec des employés de l’hôpital, sans qu’on leur offre d’options de relations avec le patient.