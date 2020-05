Fuite de données personnelles à la Commission scolaire Harricana

La banque de données a été envoyée à 12 parents d’une classe d’une école primaire. Elle contenait le nom de tous les élèves du primaire, leur école, le plan d’intervention actif, le nom des parents et leurs numéros de téléphone à la maison et au bureau.

Selon Johanne Godbout, secrétaire générale à la CSH, la fuite des données découle d’une malheureuse série d’erreurs humaines.

C’est un document qui servait d’outil pour faciliter la prise d’information concernant le retour à l’école, précise-t-elle. Il avait été transmis au groupe de gestion pour consultation. La secrétaire devait le requalifier par groupe pour chaque enseignant. La banque de données n’aurait pas dû être transférée à l’enseignante, qui l’a ensuite envoyée par erreur aux parents de sa classe. Elle a constaté son erreur tout de suite, mais une fois parti, on ne pouvait pas le rattraper.

La secrétaire générale de la Commission scolaire Harricana (CSH), Johanne Godbout. (archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

La CSH a déclenché une enquête interne mardi matin ainsi qu’une analyse des risques de préjudice. Les 12 parents qui ont reçu les données ont été contactés pour leur demander de détruire le document en question.

On leur a fait comprendre que c’était un document confidentiel que l’enseignante n’aurait pas dû leur acheminer, ajoute Johanne Godbout. On leur a dit qu’il faudrait que ça soit détruit et pas transféré. Ils ont tous collaboré et accepté de le faire tout de suite. Considérant cet engagement des parents, on pense que le risque de préjudice est faible. Il n’y a pas eu de transfert d’information bancaire, mais on sait aussi que ça pourrait amener des dommages moraux, alors que des gens malveillants pourraient faire de l’intimidation ou de la sollicitation auprès des parents.

La CSH a aussi avisé par courriel les 1410 parents des actions entreprises pour limiter le préjudice, tout en leur présentant des excuses et en les assurant que le processus de gestion des données serait revu.

Selon Johanne Godbout, le contexte particulier de travail dans le milieu scolaire au cours des dernières semaines pourrait expliquer en partie cette erreur. On ne veut pas juste mettre l’excuse là-dessus, mais oui, c’est vrai qu’on doit travailler rapidement, dans des délais courts, avec des informations qui changent , souligne-t-elle.