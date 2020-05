Précision au sujet d'un article publié sur Radio-Canada.ca

Le titre et un passage de notre texte pouvaient prêter à équivoque. Nous l'avons donc modifié par souci d'exactitude.

Dans sa version originale, l'article Les sexagénaires peuvent recommencer à garder leurs petits-enfants, dit le Dr Arruda pouvait laisser entendre que les grands-parents de moins de 70 ans n'avaient pas le droit de garder leurs petits-enfants, en raison des consignes sanitaires adoptées par le gouvernement du Québec.

Or, sur le plan légal, il n’a jamais été spécifiquement interdit aux grands-parents, peu importe leur âge, de garder leurs petits-enfants.

Toutefois, le décret du 20 mars interdit explicitement « tout rassemblement intérieur ou extérieur ». De plus, la santé publique recommande aux aînés, qui sont les plus à risque de décéder des complications de la COVID‑19, « de rester à la maison, sauf en cas de nécessité ou d’exception ».

Cette recommandation ne vaut toutefois plus que pour les personnes de 70 ans et plus, comme l’a souligné la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, le 6 avril dernier.