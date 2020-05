Le marathon Queen City de Regina aura lieu virtuellement en 2020

Le populaire événement de course à pied qui devait se dérouler du 11 au 13 septembre à Regina n’aura pas lieu à travers la ville en 2020 en raison de la crise de santé publique, mais il ne s’agit pas là d’une excuse suffisante, selon les organisateurs, pour annuler complètement le marathon.

La situation actuelle nous oblige à réinventer notre événement cette année. Ce format virtuel va permettre aux participants d’atteindre leurs objectifs , indique le directeur général de Run Regina, Shawn Weimer.

Pour célébrer les 20 ans de l’événement annuel en dépit de la pandémie de COVID-19, les participants sont encouragés à parcourir la distance du marathon où et quand ils le souhaitent lors du mois de septembre.

Les personnes qui veulent participer à ce défi ou qui s’étaient déjà inscrites pour l’événement recevront une trousse de course, un chandail et une médaille s’ils parviennent à terminer leur marathon de 42,2 kilomètres, à la marche ou à la course.

Plus de détails seront annoncés prochainement, indique Run Regina, qui organise l’événement.

D’ailleurs, selon l’organisation, près de 3000 personnes sont inscrites pour l’événement, mais il est encore possible de le faire, rappelle Run Regina.