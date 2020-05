Une nouvelle personne infectée par la COVID-19 en Gaspésie et aux Îles

La Direction de la santé publique ( DSP)Direction de la santé publique précise que le nouveau cas n’est pas lié aux trois principaux foyers d’éclosion de la région, tous situés dans la Baie-des-Chaleurs.

Le nombre de cas confirmés dans cette partie de la Gaspésie s’établit à 130, ce qui est près de cinq fois plus que les 27 cas dépistés dans la MRC de Rocher-Percé. Ailleurs en Gaspésie, la propagation du virus est demeurée faible. Cinq cas ont été confirmés dans le secteur de Côte-de-Gaspé et deux en Haute-Gaspésie.

La santé publique indique qu’il y a toujours neuf cas de COVID-19 aux Îles-de-la-Madeleine.

Dans la région, c’est le groupe d’âge de 40 à 59 ans qui a été le plus touché par le SARS-CoV-19 avec près de 75 cas, selon les données transmises par le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de la Gaspésie en début de semaine.

Tableau de la répartition des cas confirmés en Gaspésie et aux Îles par groupe d'âge. Photo : CISSS de la Gaspésie

La DSPDirection de santé publique rapporte trois nouvelles guérisons, ce qui porte à 140 le nombre de personnes considérées comme guéries.

Une seule personne est présentement hospitalisée en lien avec la maladie. Cette personne est présentement aux soins intensifs dans un centre hospitalier situé à l’extérieur de la région. Jusqu’à maintenant, la DSPDirection de santé publique signale un total de 16 hospitalisations.

Aucun nouveau décès ne s’ajoute aux huit morts déjà rapportés par les autorités sanitaires.

Le Québec compte 89 décès de plus dans son bilan quotidien, pour un total de 3220 personnes mortes de la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Le gouvernement a mis le drapeau en berne en hommage aux victimes de la pandémie.