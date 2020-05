Aux T.N.-O., un coup de pouce pour les employés les moins bien payés

Le gouvernement territorial va allouer 6,2 millions de dollars pour soutenir ce programme de complément de salaire, pour lequel le gouvernement fédéral a contribué à hauteur de 4,74 millions de dollars.

Cet argent servira à augmenter le salaire des personnes âgées de plus de 15 ans qui gagnent moins de 18 $ de l’heure. Cette mesure sera rétroactive, puisqu’elle s’appliquera à partir du 1er avril et sera effective jusqu’au 31 juillet, soit pour 16 semaines.

Tous les résidents et les familles font face à de nombreux défis pendant cette pandémie. Mon espoir, c’est que cette mesure offre un peu de répit et un grand merci bien mérité à ceux qui, parmi nous, en ont le plus besoin et le méritent le plus , a affirmé la ministre des Finances des T.N.-O., Caroline Wawzonek, dans un communiqué paru mardi.

Le programme n’est cependant pas automatique, c’est aux employeurs de remplir une candidature pour en bénéficier. Le gouvernement demande donc, en ce sens, la collaboration des employeurs puisque c’est à travers eux que transitera cet argent.

Ceux-ci recevront tout d’abord un paiement unique du GTNOgouvernement des Territoires du Nord-Ouest , afin de couvrir les frais administratifs permettant de s’ajuster à ce nouveau taux horaire et de couvrir les cotisations de l’employeur au Régime de pensions du Canada (RPC) et à l’assurance emploi (AE) pour la portion complémentaire du salaire de l’employé.

Les employeurs dont la candidature aura été approuvée recevront, par la suite, des paiements mensuels qui seront redistribués aux employés. Ce programme de complément de salaire est un avantage imposable pour ces derniers.

Les employés sont aussi encouragés par le GTNOgouvernement des Territoires du Nord-Ouest à faire connaître ce programme à leurs employeurs si ceux-ci n’en ont pas entendu parler.

Un pas dans la bonne direction

Suzette Montreuil est membre d’Alternatives North, une coalition sur la justice sociale, économique et environnementale oeuvrant dans les Territoires du Nord-Ouest. Pour elle, cette annonce va dans la bonne direction, mais elle ne cache pas qu’elle attend plus. 18 $ c’est mieux que le salaire minimum actuel, mais ça n’est pas encore ce qu’on pourrait qualifier de salaire décent par rapport au coût de la vie dans le Nord , estime-t-elle.

En effet, son organisation estime que, pour une famille de quatre personnes, le salaire décent se situerait entre 23 et 25 $ de l’heure, dépendamment de la ville dans laquelle on se situe.

Pour Mme Montreuil, l’aspect temporaire de la mesure pose problème. Si ça vaut la peine de leur payer 18 $ de l’heure maintenant, ça va valoir la peine de le faire en octobre, en novembre, et après , fait-elle valoir.

Par ailleurs, elle pense que la mise en place d’un salaire décent a de nombreux avantages, puisqu’il reconnaît la valeur de l’employé. Tu vas garder tes employés plus longtemps, tu vas avoir moins de coûts de remplacement et tu vas avoir des travailleurs plus motivés et plus loyaux , illustre-t-elle pour appuyer son propos.

Pour elle, la mise en place d’un système qui permet aux résidents du Nord de constituer des réserves pour survivre à une situation telle que cette pandémie est donc indispensable et urgente.

Le salaire minimum des Territoires du Nord-Ouest est de 13,46 $ de l’heure. Cependant, de nombreux employeurs paient déjà leur main d’oeuvre à un taux horaire plus élevé.