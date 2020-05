Un nouveau cas confirmé de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue

Il s'agit d'un nouveau travailleur de la santé étant allé prêter main-forte à Montréal, à la Place Dupuis. Sept travailleurs de la région sont toujours en poste à la place Dupuis, dont deux s'apprêtaient à revenir dans la région.

Le nombre de personnes rétablies est quant à lui demeuré à 146. En soustrayant les trois décès, il reste donc huit cas actifs.

La directrice par intérim de la Santé publique, Dre Omobola Sobanjo, souligne qu'il faudra apprendre à vivre avec le virus. Elle rappelle que la situation dans la région n'est pas une transmission communautaire soutenue pour le moment, mais qu'il faut continuer de suivre les consignes.

Plus les semaines et les mois passent, plus il y aura de cas, mais les mesures qui vont être mises en place et qui vont être prises, c'est de s'assurer que lorsqu'il y aura des cas, les cas vont être étalés sur une période plus longue. Deuxièmement, les cas vont être de sorte qu'il n'y aura pas d'augmentation rapide, qui va être hors de contrôle , précise-t-elle.

Elle rappelle également que l'objectif est d'éviter une deuxième vague qui engorgerait le système de santé, mais qu'il continuera d'y avoir des cas avec le début du déconfinement.

La direction de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue dit recevoir plusieurs questions de la part du public depuis la mise en oeuvre graduelle du plan de déconfinement.

Dre Omobola Sobanjo indique que la question des rassemblements familiaux revient souvent. Elle affirme cependant qu'il est encore trop tôt pour autoriser tout type de rassemblement.

Puisqu'on est déconfinés, est-ce que je peux arrêter chez ma sœur en rentrant du travail? Qu'on s'assoie sur le patio sans entrer à l'intérieur? Mais pour l'instant, la consigne à se rappeler c'est que ce n'est pas encore le temps de le faire. C'est mieux de ne pas aller jusque là pour l'instant pour nous permettre de mesurer clairement ce qui se passe en lien avec la reprise des activités.

Dre Sobanjo soutient également que la région continue de dépister, mais que rien n'indique qu'il est nécessaire d'aller dépister dans un endroit précis.

Alors que l'Agence de santé publique du Canada ouvre la porte à un dépistage à plus grande échelle, la direction de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue réplique que le dépistage de personnes asymptomatiques n'a pas permis de détecter de nouvelles éclosions dans la région.

L'administratrice en chef de l'Agence de la santé publique du Canada, la docteur Theresa Tam, a indiqué aujourd'hui que, dans certains contextes particuliers, tester des individus qui ne présentent aucun symptôme pourrait être pertinent.

Dre Omobola Sobanjo a rappelé que le Québec était parmi les provinces qui dépistaient le plus au pays. Déjà en Abitibi-Témiscamingue, nous avons dépisté des personnes asymptomatiques, mais il y a toujours un contexte précis. Dernièrement, on a eu une situation où on a eu un cas confirmé et on a dû aller plus loin parce qu'on veut vraiment détecter ce qui se passe dans notre région, donc on est allés chercher pour savoir s'il pouvait y avoir des personnes qui auraient pu être en contact et qui ne présentaient pas de symptômes, mais qui ont la COVID. Et nous n'en avons pas trouvé.

Malgré que quelques employés soient revenus de Montréal infectés, le CISSS-AT continue de faire appel à eux pour aller prêter main-forte dans la métropole. Le CISSS dit avoir la capacité de prêter des employés dans les zones chaudes. On espère que l'épisode des préposés aux bénéficiaires infectés ne les dissuadera pas d'aller donner du renfort.

Radio-Canada publiait pourtant ce matin un reportage à l'effet que des hôpitaux dits «froids», notamment l'Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe et le Centre hospitalier régional de Lanaudière à Joliette, font face à des éclosions de coronavirus.

Interrogée à cet effet, Caroline Roy s'est dite «préoccupée», mais pas «inquiète». L'inquiétude, je traduirais ça davantage par être préoccupée par le risque que ça peut générer d'avoir des employés qui travaillent à la fois dans des zones chaudes et qui ensuite seraient appelés à travailler dans des zones froides. Et c'est pour ça que quand les employés reviennent, il y a un questionnaire qui est complété pour chacun d'eux en fonction de la situation dans laquelle ils étaient et on va à ce moment-là les affecter ou non au travail. C'est une préoccupation davantage qu'une inquiétude dans le sens où on sait qu'il y a un virus, on sait qu'ils étaient en zone chaude.

La direction assure que toutes les mesures sont prises pour suivre l'entourage de ces employés infectés, tant la famille, les collègues que les usagers. Ces employés arrivaient d'une zone chaude et sont donc suivis de près en plus d'être isolés, assure-t-on.