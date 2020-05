COVID-19 : un employé du CHSLD Georges-Hébert déclaré positif

C'est ce qu'a confirmé le directeur régional de la santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Donald Aubin, lors d'un point de presse mercredi.

L'employé a reçu son résultat lundi. Depuis, au moins cinq employés ont été retirés du milieu de travail. Les résidents d'un étage au complet ainsi que les employés ont été testés. Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux est toujours en attente des résultats.

On est en étroite surveillance au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Georges-Hébert où un employé a été diagnostiqué positif. (...) L'ensemble des employés et des résidents de l'étage ont été testés. On va élargir le dépistage si on en a besoin. Donald Aubin, directeur régional de la santé publique

L'employé infecté a été en contact avec un employé du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline porteur de la COVID-19.

Le CHSLD compte une soixantaine de résidents.

D'ici à quelques heures, on va être capable de se faire une tête , a-t-il indiqué par rapport aux résultats attendus.

Rappelons que le virus a causé la mort de 21 personnes au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline.

Tests de personnes asymptomatiques

Par ailleurs, Donald Aubin a annoncé que dorénavant 59 tests par jour seront réservés pour des personnes asymptomatiques, pour avoir une meilleure idée de la répartition de la maladie dans la population. Il sera notamment proposé aux gens qui se rendent à l'urgence pour une autre raison que la COVID-19 de passer un test de dépistage.

Il est également revenu sur le déconfinement progressif dans la région. Il a rappelé que même les déplacements non essentiels entre les différents secteurs de la région ne sont pas recommandés. Il s'attend à voir des apparitions de nouveaux cas. On va avoir des vagues au cours des prochains mois, mais je ne m'attends pas à ce qu'on monte à des niveaux élevés comme à Montréal et les alentours , a-t-il prédit.

Bilan quotidien

Lors de la même mise à jour, deux cas positifs se sont ajoutés au bilan, portant le total à 307. Il y a toujours 26 décès.

Les deux cas ne sont pas en lien avec le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Georges-Hébert. Les deux cas du jour sont un cas contact de La Colline et un cas dont l'enquête ne permet pas encore de déterminer la provenance , a confirmé l'agente d'information du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , Amélie Gourde, par courriel.

Il y a une seule personne guérie de plus. Le nombre de cas actifs augmente donc de un, pour atteindre 61. Comme mardi, les deux nouveaux cas sont attribués au Réseau local de services de Jonquière.

Au Québec, 89 décès de plus se sont ajoutés au bilan mercredi, pour un total de 3220 décès. Pour le nombre de cas additionnels, on en compte 706. Le bilan pour la province s'établit à 39 931 cas.

Pour ce qui est de la situation dans les hôpitaux, il y a maintenant 1876 personnes hospitalisées, soit 35 de plus que mardi. Quant aux soins intensifs, ils accueillent 194 patients, soit 8 de plus que la veille.