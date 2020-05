Des résultats encourageants pour Iamgold au projet Rouyn

Iamgold publie les résultats de ses plus récents forages réalisés dans le cadre du projet aurifère Rouyn. La haute direction de l’entreprise s’est dite « ravie des résultats obtenus ».

Ce projet d’exploration, réalisé en collaboration avec Ressources Yorbeau, qui est propriétaire des claims, se situe à quatre kilomètres au sud de Rouyn-Noranda

Dans la zone du lac Gamble, Iamgold a notamment obtenu des teneurs de 9,8 et de près de 28 grammes d’or la tonne sur des longueurs d’environ 10 mètres.

Dans la zone Astoria, située à proximité et qui fait partie du même projet, Iamgold a confirmé des trous de forages ayant démontré des teneurs de 7,9 et de 5,8 grammes d’or par tonne.

Au total, Iamgold a réalisé 6500 mètres de forage et 18 trous de forage. L’entreprise attend encore les résultats de 4000 autres mètres de forage qui seront publiés ultérieurement.

Ces résultats serviront éventuellement à produire une estimation des ressources.

Iamgold voit le projet aurifère Rouyn comme une opportunité de maximiser les infrastructures déjà existantes dans la région. Le projet aurifère Rouyn offre à Iamgold une occasion de délimiter des ressources satellites dans le but de complémenter la production à notre mine Westwood et d’utiliser notre infrastructure existante et capacité d’usinage supplémentaire , indique le vice-président principal à l’exploration, Craig MacDougall.

La mine Westwood est située à environ 45 kilomètres du projet Rouyn.

Une collaboration entre Yorbeau et Iamgold

En octobre 2018, Ressources Yorbeau avait officialisé un partenariat avec Iamgold. Dans cette entente, les deux entreprises prévoyaient que Iamgold pouvait devenir propriétaire à 100 % de la propriété Rouyn.

Pour obtenir l’option d’achat, Iamgold doit remplir certaines exigences, dont des versements de plusieurs paiements totalisant quelques millions de dollars. Le premier, d’un montant d’un million de dollars devait être versé à la date d’effet de la convention d’option.

Iamgold devait aussi financer et engager des dépenses d’exploration de neuf millions de dollars en plus de réaliser une estimation des ressources de la propriété de Rouyn selon les pratiques habituelles d’Iamgold.

Au final, Yorbeau doit également conserver une redevance de 2 % sur le rendement net à la sortie de fonderie de 2 % sur les minéraux produits à la propriété Rouyn.