Lente reprise dans les blocs opératoires au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Au cours des dernières semaines, les blocs opératoires des hôpitaux de Chicoutimi, Jonquière, Alma, Roberval et Dolbeau-Mistassini ont fonctionné entre 30 % et 40 % de leur capacité en raison de la pandémie de COVID-19. Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux dit s’être ainsi conformé aux orientations du ministère de la Santé.

Par courriel, la porte-parole du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean Romane Legallou précise que la reprise des activités se fera graduellement, selon l'évolution de la situation. Elle doit aussi être approuvée par le Ministère. Chaque niveau d'augmentation doit être autorisé et doit tenir compte de la disponibilité du personnel, des lits, des médicaments et des équipements de protection individuelle (EPI), en plus de s'assurer de la distanciation physique.

Chirurgies pour le cancer

Parmi les opérations réalisées au cours des dernières semaines, les cas de cancer ont été pris en charge de façon prioritaire par les équipes médicales.

Ainsi, 73 % des usagers ont été opérés à l'intérieur de la cible de 28 jours durant le mois d’avril. Le Ministère vise la réalisation de 90 % des chirurgies oncologiques dans un délai de 28 jours.