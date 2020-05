Des travaux de réfection de 3 M$ prévus sur l’avenue Murdoch cet été

Ces travaux de construction ont été présentés en deux volets, soit la mise à jour des infrastructures souterraines et le réaménagement de la l’avenue Murdoch pour favoriser les déplacements actifs. La Ville devait renouveler des infrastructures souterraines, notamment des aqueducs et des égouts qui datent de plus de 70 ans, qui causent des bris et des refoulements d'égouts.

Le directeur des travaux publics et des services techniques, Réjean Lesage, indique que le projet se rapproche du concept de rue conviviale.

On profite de l’aide financière qui nous est allouée pour le remplacement de ces conduites pour justement venir refaire tout le concept de la rue Murdoch, qui est très large dans cette portion. C’est une des emprises les plus larges que nous avons pour des rues à Rouyn-Noranda , explique-t-il.

Réjean Lesage, directeur des travaux publics à la Ville de Rouyn-Noranda (archives) Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Le projet est évalué à 3 183 000 $, dont un peu plus de 2 millions provenant du Programme de transfert de la taxe fédérale sur l’essence aux municipalités qui seront versés à la Ville. Isis Corporation Entrepreneur général réalisera les travaux.

Les travaux débuteront le 25 mai avec l’élagage et l’abattage de certains arbres, puis l’installation de conduites d’eau temporaires, et devraient se poursuivre pendant 17 semaines jusqu’au 25 septembre. De nouveaux arbres seront plantés au printemps 2021.

Nouveaux aménagements de rue

On va offrir un aménagement urbain basé sur la mobilité active, on va aussi favoriser le verdissement , indique Réjean Lesage.

Des pistes cyclables de 1,5 m de largeur seront ajoutées sur les côtés nord et sud de la rue, les trottoirs seront également élargis pour atteindre 1,8 m et des bandes de gazon seront installées entre la piste cyclable et la voie de circulation.

Ça permet d’avoir un déplacement confortable des piétons, mais aussi de différents piétons, on peut penser aux personnes à mobilité réduite ou aux familles avec leurs carrosses , précise la directrice adjointe et responsable de l'aménagement du territoire, Frédérique Cloutier-Pichette.

Ainsi, la largeur de la voie de circulation sera rétrécie et mesurera environ 6,75 m de chaque côté. Par le fait même, on vient augmenter la perméabilité de nos espaces et on augmente notre gestion efficiente des eaux pluviales , explique Mme Cloutier-Pichette, puisque les surfaces imperméables seront réduites, évitant les infiltrations d’eau.

Intersection surélevée

À l'intersection de l’avenue Murdoch et de la 20e Rue, la traverse sera surélevée afin de ralentir la circulation et augmenter la sécurité des piétons.

L'intersection de la 20e Rue et de l'Avenue Murdoch sera surélevée et comprendra des avancées de trottoir. Photo : Gracieuseté de la Ville de Rouyn-Noranda

Les avancées de trottoir permettent, d’une part, de diminuer la largeur à traverser pour les piétons, donc augmente la sécurité de ces usagers de la rue , mentionne Frédérique Cloutier-Pichette, et leur permettent aussi de se situer davantage dans l’axe de vision des automobilistes.

La surélévation de la chaussée au même niveau que les trottoirs créera un effet dos-d’âne et facilitera la transition entre la rue et le trottoir pour les personnes à mobilité réduite.