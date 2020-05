Aucune date pour la reprise de la production au gisement Terra Nova

Suncor, la compagnie exploitant le gisement de pétrole, a indiqué mardi que les rénovations nécessaires pour reprendre les travaux ont été reportées pour l’année 2020.

Cette décision laisse présager que la suspension pourrait être prolongée. En vigueur depuis décembre dernier, elle représente déjà 28 millions de dollars en revenus différés pour la province.

Suncor avait prévu des réparations majeures sur son navire de production, de stockage et de déchargement en avril dernier. Ces rénovations devaient être réalisées en Espagne, mais en raison de la pandémie, les réparations ne pourront être réalisées.

« Pas de solutions de rechange adéquates »

La ministre des Ressources naturelles, Siobhan Coady, indique de son côté qu’une reprise de la production au champ Terra Nova, situé à 350 km au sud-est de Terre-Neuve, ne sera pas possible avant que les réparations soient effectuées.

Pour le moment, Suncor n’a pas de solutions de rechange, ils ont regardé toutes les options , explique Siobhan Coady. Il y aura des conséquences importantes sur des emplois [...] mais nous sommes persuadés qu’ils seront en mesure de reprendre la production.

Malgré la pandémie, la province continue tout de même de mettre l’accent sur l’exploration pétrolière ajoute-t-elle.

Travaux suspendus depuis 2019

La production est déjà suspendue à Terra Nova depuis décembre dernier dernier pour des raisons de sécurité. À l’époque, l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers avait déclaré que Suncor manquait à l’obligation d'entretenir et d'inspecter en profondeur les équipements critiques pour garantir le bon fonctionnement de l'installation .

Le site d’actualité AllNewfoundlandLabrador avait rapporté mardi que Suncor prolongeait la suspension des travaux à Terre Nova jusqu’en 2022. Mais l’entreprise a par la suite indiqué qu'aucune décision de la sorte n'avait été prise à ce jour.

Chute massive du prix et de la demande

Jean-Thomas Bernard, professeur au département de sciences économiques à l'Université d'Ottawa, indique qu’une suspension prolongée des activités à Terra Nova ne serait pas surprenante compte tenu du contexte de la chute énorme de la demande survenue depuis deux mois .

M. Bernard rappelle que le mois dernier, la demande du pétrole a chuté de 30 %, notamment à cause d’une réduction des activités des grands transporteurs. Au même moment, dit-il, il y a eu manifestement un énorme surplus de produits sur le marché. Cette situation a même momentanément mené à un prix du pétrole américain négatif.

Dans ce contexte économique peu viable, Suncor doit réduire ses coûts et ses activités, affirme M. Bernard, tout en ajoutant que les compressions à Terre-Neuve pourraient durer des mois voire des années .

On voudrait fermer les lieux de production qui ont les coûts les plus élevés. Produire en mer, en général, ça a des coûts plus élevés que le pétrole conventionnel sur terre , explique-t-il.

C’est vraiment désastreux pour Terre-Neuve parce que, non seulement elle perd les revenus pétroliers, mais il y a des emplois bien rémunérés qui dépendent de ces activités.

Des redevances différées

Les revenus liés aux redevances pétrolières pour l’année 2019-2020 avaient été estimés à près de 1,1 milliard de dollars.

Mais depuis l’arrêt de la production de la plateforme Terra Nova en décembre dernier, la province estime ne pas voir pu toucher près de 28 millions de dollars en redevances. Ces chiffres ne comprennent pas d'autres arrêts de production l'été dernier à la plateforme Hibernia.

Le gouvernement avait aussi déjà estimé dans ses prévisions budgétaires l’arrêt temporaire de la production de la plateforme en raison des travaux de réparation qui devaient débuter en avril, elle avait déjà ainsi déjà anticipé des revenus moins importants pour l’année à venir.