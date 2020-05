Chute brutale du PIB envisagée en 2020 dans les grandes villes canadiennes

La COVID-19 et ses dommages collatéraux entraîneront une grande contraction de l’économie d’un bout à l’autre du pays en 2020, mais les grandes villes de l’Alberta et de la Saskatchewan seront particulièrement mises à mal, révèle un rapport du Conference Board of Canada.

Le groupe de recherche établi à Ottawa estime que le produit intérieur brut (PIB) à Edmonton et à Calgary chutera respectivement de 5,6 % et de 5,5 % cette année, ce qui représente des baisses d’environ 5,14 et 6,55 milliards de dollars.

Ce recul important du PIBproduit intérieur brut est dû non seulement à la pandémie de COVID-19, mais aussi à la chute des cours du pétrole, aux restrictions sur les voyages et aux pertes d’emplois, explique le Conference Board of Canada, tout en précisant que le deuxième trimestre sera particulièrement délicat pour les deux villes albertaines avec une baisse de 6,4 % du PIBproduit intérieur brut .

La situation s’améliorera au cours du second semestre de 2020 à mesure que les restrictions liées à la pandémie se relâchent et que les prix du pétrole commencent à remonter. Cela permettra à l’économie locale de rebondir de 6,2 % l’année prochaine , peut-on lire dans le rapport, qui prévoit de tels rebonds partout à travers le pays en 2021.

La situation est similaire à l’est de l’Alberta. La Saskatchewan connaîtra elle aussi une année 2020 passablement difficile sur le plan des finances, alors que ses deux plus grandes villes, Saskatoon et Regina, verront leur PIBproduit intérieur brut reculer de 4,9 % et de 4,6 %, selon les prévisions de l'organisation.

Cette contraction de l’économie provoquerait une baisse d’environ 1 G$ pour les deux villes saskatchewanaises.

L’état de la situation dans le reste du pays

Les neuf autres grandes villes du pays se retrouvent toutes en dessous de la moyenne des chutes du PIBproduit intérieur brut envisagées par le Conference Board of Canada en termes de pourcentage.

Ainsi, l’activité économique de la région montréalaise et de la ville de Québec devrait reculer de 3,6 % et de 3,3 % en 2020, avant de rebondir à 6 % et à 5,5 % en 2021.

La ville de Winnipeg, pour sa part, se situe tout juste en dessous de la moyenne des 13 plus grandes villes canadiennes dans le rapport du Conference Board of Canada avec un recul de son PIBproduit intérieur brut estimé à 3,5 % cette année.

Les grandes villes ontariennes d'Ottawa (-2,4 %), de Toronto (-3,0 %) et de Hamilton (-3,2 %) devraient subir une chute moins importante de leur PIBproduit intérieur brut en 2020, tout comme Victoria (-2,8 %) et Vancouver (-3,0 %) en Colombie-Britannique.