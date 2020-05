La Véloroute des Bleuets ouvrira partiellement vendredi

Le circuit cyclable sera disponible dès vendredi sur le territoire des MRC Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roy, c'est-à-dire entre Chambord et Péribonka en passant par Roberval et Dolbeau-Mistassini.

Les tronçons de la piste cyclable située sur le territoire d'Alma et de la MRC Lac-Saint-Jean Est ne seront toutefois pas entretenus avant le premier juin.

Le préfet de la MRC Lac-Saint-Jean Est, André Paradis, a indiqué il y a quelques semaines que l’organisation manquait de ressources pour terminer l'entretien de la Véloroute avant l’ouverture officielle du 15 mai.

Les cyclistes qui emprunteront la Véloroute des Bleuets devront également se plier aux mesures de distanciation de deux mètres et éviter tout rassemblement dans les haltes de repos.