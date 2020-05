Tramway de Québec : nouveaux détails, nouvelles questions

Les nouveaux détails dévoilés sur le tracé du futur tramway de Québec en réjouissent certains. Mais l'ombre du 3e lien plane encore et toujours sur le projet de transport en commun.

De bonnes nouvelles, de grosses nouvelles, mais beaucoup d'incertitudes , a affirmé le conseiller municipal Jean Rousseau, en réaction à l'annonce de la Ville de Québec.

L'élu de Démocratie Québec estime que le 3e lien Québec-Lévis est un éléphant dans la pièce . Selon lui, dévoiler un pôle d'échange dans le secteur Saint-Roch sans savoir où débouchera le tunnel est un exercice périlleux.

Je pense que le maire devrait demander à ce que le 3e lien soit essentiellement qu'un projet de transport en commun. Comme ça, on éliminerait bien des enjeux , plaide Jean Rousseau.

Le 3e lien, encore

Il ne faut absolument pas que ce projet-là, très structurant pour Québec, soit impacté par un hypothétique 3e lien , abonde dans le même sens Étienne Grandmont, directeur général d'Accès transport viables.

M. Grandmont se réjouit des nouveaux tracés, plus rectilignes, qui feront gagner du temps aux passagers et qui permettront des économies.

Chaque minute compte vraiment beaucoup dans le budget d'opération d'une société de transport , précise-t-il.

Le réaménagement de la rue de la Couronne entre le boulevard Charest et la rue du Prince-Édouard plaît particulièrement à l'organisme. La circulation automobile y sera interdite et détournée vers la rue Dorchester qui sera élargie à quatre voies pour permettre la circulation automobile à double sens.

On répète depuis des années que le tramway peut avoir un impact positif sur l'espace urbain et on a une vision qui va dans ce sens-là , insiste M. Grandmont.

Or, le réaménagement des artères n'a pas été chiffré, déplore le chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville. Jean-François Gosselin prédit que les travaux ne seront pas financés par les gouvernements fédéral et provincial.

On a refusé de nous donner le coût. C'est quand même majeur. C'est même irresponsable , déplore le chef de Québec 21.

« Pas ce qu'on aurait souhaité »

Le tramway changera aussi la vie à l'école secondaire De Rochebelle à Sainte-Foy. Le tracé passera sur deux terrains de soccer de l'établissement.

Pour la Ville, on a bien compris que c'était un scénario qui était optimal, mais pour nous, ça ne demeure pas un scénario qui est idéal. Ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité , a réagi Christian Pleau, directeur général de la Commission scolaire des Découvreurs.

Il indique qu'un important travail de réorganisation et de réflexion se met en branle.

Peut-être que ça créera des opportunités pour nous. Peut-être que ça nous amènera à nous réorganiser. Il y a des bâtisses qui commencent à prendre de l'âge dans ce secteur-là , espère le directeur général.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc