COVID-19 à Ottawa : les tests de dépistage ouverts à tous les résidents avec symptômes

Auparavant, seuls les groupes comprenant des travailleurs essentiels ou ceux ayant des problèmes de santé étaient admissibles au dépistage.

SPOSanté publique Ottawa a ensuite élargi les critères de dépistage pour inclure les personnes de plus de 60 ans présentant des symptômes.

Désormais, toute personne qui présente des symptômes peut se faire dépister dans l'un des trois sites de la ville.

Mercredi, lors d'une réunion par vidéo conférence du conseil municipal d'Ottawa, la médecin-chef de SPOSanté publique Ottawa , Vera Etches, a mentionné que la stabilité et la légère diminution des cas dans la région permettent de faire plus de dépistage.

La santé publique a la capacité de tester plus de gens soutient la Dre Vera Etches, médecin-chef de Santé publique Ottawa.

Nous disions avant de rester à la maison si vous étiez malade, mais maintenant nous avons la capacité de tester plus de gens et de confirmer s’ils sont atteints ou non de la COVID-19.