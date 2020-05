Le Manitoba annonce 120 M$ pour les travailleurs essentiels en partenariat avec Ottawa

Brian Pallister précise que la province décidera quels travailleurs y seront admissibles.

Cette aide sera disponible sur un portail en ligne lorsque le programme entrera en vigueur, et remise en un seul versement. Le montant attribué par travailleur devrait se situer autour de 1000 $, estime Brian Pallister.

Le ministre des Finances du Manitoba, Scott Fielding, discutera avec les leaders des syndicats pour assurer que le programme est bien bâti, assure-t-il.

Le gouvernement fédéral financera cette aide à hauteur de 75 %. Ottawa investira 3 milliards au total dans cette entente avec les provinces. L'autre part de 25 %, soit 1 milliard de dollars, sera assumée par les gouvernements provinciaux.

Ce programme a été annoncé vendredi par le gouvernement fédéral et le Manitoba attend de recevoir plus de détails sur le sujet, indique Brian Pallister.

Le but, c’est d’annoncer nos programmes, ensuite d'essayer de les mettre en marche le plus vite possible , indique-t-il.

Relancer l’économie et rediriger des fonds

M. Pallister a aussi annoncé la mise sur pied d’un conseil consultatif pour aider la province à sortir de la crise.

Ce comité, l'Economic Opportunities Advisory Board, regroupera 18 leaders dans les domaines du transport, de l’immobilier, de l’agriculture, de l’éducation et de l’industrie manufacturière. Le président-directeur général de Richardson International, Curt Vossen, le présidera.

Interrogé sur le manque de contrôle de la distanciation physique dans les espaces publics, soulevé par le maire Brian Bowman en conférence de presse mercredi, le premier ministre dit que plus d’informations seront apportées jeudi par le gouvernement.

Brian Pallister réaffirme par ailleurs que les compressions dans le secteur public et les universités sont des mesures temporaires pour répondre à la réalité de la situation et rediriger des fonds.

Il y a des cafétérias qui ne servent plus à manger, des voyages [d’étude] qui ne seront pas effectués, des conférences où on ne pourra pas aller et où de l’argent peut être économisé , dit-il.

Ces économies pourront être utilisées « d’une meilleure façon » à l’automne, quand les universités auront davantage de besoins pour des cours en ligne, ajoute-t-il à titre d’exemple.

Ne laissez pas de traces , conseille Brian Pallister aux voyageurs

Alors qu’un long week-end approche, le premier ministre exhorte les Manitobains qui iront camper ou passer plusieurs jours au chalet à « ne pas laisser de traces ».

Il invite les Manitobains à se déplacer en apportant suffisamment de nourriture pour éviter d’aller dans les épiceries locales, à rapporter leurs déchets et à ne parler à personne.