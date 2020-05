Le député des Îles-de-la-Madeleine demande un corridor vers l'archipel

Sur sa page Facebook, mercredi, Joël Arseneau dit qu'il souhaite assurer non seulement la chaîne d'approvisionnement, mais aussi la circulation résidentielle, familiale et éventuellement touristique entre sa circonscription insulaire et le reste du territoire québécois.

Les Îles-de-la-Madeleine ne peuvent tout simplement pas se permettre d'être enclavées sur décision des provinces voisines. Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine à l'Assemblée nationale du Québec

Mardi, le ministre néo-brunswickois Dominic Cardy a déclaré que les frontières de sa province avec le Québec et la Nouvelle-Écosse ne rouvriront pas au cours des prochains mois en raison de la pandémie de la COVID-19.

Pour l'instant, il n'y a que les voyages essentiels qui sont autorisés entre le Québec continental et l'archipel madelinot. Les voyageurs doivent obtenir un document officiel des autorités québécoises de la santé publique qui atteste qu'ils peuvent se déplacer d'une province à l'autre.

Le propriétaire d'un supermarché de l'Île-du-Prince-Édouard s'inquiète d'ailleurs de voir des voyageurs d'autres provinces qui tentent « chaque semaine », selon lui, d'entrer à l'intérieur de son commerce, malgré les directives de santé publique.

Le maire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, dit qu'il est ouvert à discuter de la proposition de son député local. Pour éviter le plus possible la propagation du virus, il faut limiter de beaucoup les entrées et les sorties d'un territoire , précise-t-il. Maintenant, si le gouvernement du Québec veut et peut faire une exception pour les Îles avec les deux provinces maritimes, il faudra voir de quelle façon et dans quel contexte ça pourrait se faire.

Avec des renseignements de Julien Lecacheur