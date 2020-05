Des milliers de téléphones cellulaires distribués aux sans-abri en Colombie-Britannique

En collaboration avec des organisations à but non lucratif et les magasins 7-Eleven, le gouvernement a amassé 3500 téléphones, dont 1000 ont déjà été distribués, notamment dans les campements pour personnes sans-abri Oppenheimer à Vancouver ainsi qu’à ceux de l’Avenue Pandora et du campement Topaz, à Victoria.

Depuis le 25 avril, la province tente de fermer ces campements en trouvant des logements pour ses occupants. Au 7 mai, 320 sans-abri avaient pu être logés, mais la province a repoussé sa cible pour la fermeture complète des campements du 9 au 20 mai.

Fournir des téléphones intelligents aux sans-abri contribuera à faciliter l'accès aux services sociaux et de santé, à maintenir l'éloignement physique et à aider les gens à rester en contact avec leur famille et leurs amis pendant la pandémie , soutient le ministre du Développement social et de la Réduction de la pauvreté, Shane Simpson.

Les téléphones, qui sont dotés d'une connexion wi-fi et chargés de 10 $ de données, amélioreront l'accès aux médicaments, la livraison de drogues non contaminées et les appels virtuels avec des médecins, espère la province.

La fermeture d'espaces publics comme les bibliothèques a réduit les accès à Internet et créé des obstacles à l’obtention d'aides et de services, croit M. Simpson. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

La pandémie de la COVID-19 met en lumière l'importance de l'accès à Internet et à un téléphone, selon la directrice générale de l'organisme Social Planning and Research Council of BC, Lorraine Copas.

La communication de base joue un rôle essentiel dans la façon dont les gens pratiquent l'éloignement physique , dit-elle.

Si on veut que les gens restent chez eux et en sécurité, alors ils doivent avoir un moyen de communiquer, que ce soit avec leurs collègues, leur famille ou leurs amis, et sans ce téléphone, c'est impossible , conclut-elle.

Avec les informations de On The Coast