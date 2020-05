COVID-19 : une autre voix réclame une enquête sur la gestion du CIUSSS MCQ

Après les leaders syndicaux qui ont demandé à ce qu’une enquête publique soit menée sur la gestion de la crise du coronavirus par le CIUSSS MCQ, un ex-président du Conseil de presse du Québec leur emboîte le pas et demande à ce que la lumière soit faite sur les décisions des dernières semaines en matière de santé publique régionale.

Il y a un certain nombre de questions auxquelles, comme citoyen, je n’arrive pas à trouver réponse, dénonce Raymond Corriveau, professeur associé au Département des lettres et communication sociale à l’Université du Québec à Trois-Rivières ( UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières ) et ex-président du Conseil de presse.

Il signe une lettre ouverte dans laquelle il en appelle à la tenue d’une enquête publique sur le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ( CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ).

Ça prend quelqu’un de rigoureux, ça prend une enquête publique, que les livres soient vraiment ouverts et que les journalistes puissent poser toutes les questions pour que les citoyens aient des réponses , a-t-il expliqué en entrevue à Facteur matinal.

Il a notamment déploré que tout ce qui touche la gestion de la crise de la COVID-19 dans les établissements de la région soit polarisé. D’un côté, le CIUSSS dit une chose, de l’autre, le syndicat démontre autre chose. Comme citoyen, ça devient compliqué d’essayer de voir réellement ce qui se passe.

Les faits sont têtus : il y a des décès, beaucoup de gens sous la garde de l’État qui meurent. Ce n’est pas normal. Raymond Corriveau, professeur associé à l'UQTR et ex-président du Conseil de presse du Québec

Un manque de transparence allégué

L’ex-président du Conseil de presse a souligné que plusieurs médias ont essayé d’avoir accès aux établissements de la Mauricie et du Centre-du-Québec touchés par la COVID-19 pour témoigner de ce qui s’y passe, mais qu’ils ont à ce jour tous essuyé un refus de la part du CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec .

Raymond Corriveau a par ailleurs trouvé disgracieuse la sortie publique du CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec sur le lavage de mains inadéquat de ses employés pour expliquer des éclosions de COVID-19.

Je me suis demandé si je me trouvais devant une organisation qui essaie de se libérer complètement de ses responsabilités, une organisation qui n’a aucune autocritique sur ses démarches et qui essaie de pelleter des responsabilités aussi graves dans l’opinion publique sur ses employés, a-t-il relaté lors de l’entrevue, mercredi matin. Ça m’a vraiment inquiété.

S’il n’a pas l’intention de déposer une plainte formelle, Raymond Corriveau espère que sa sortie publique incitera les autorités régionales de santé publique à faire un examen de conscience et à revoir la transparence de leurs démarches.

Il souhaite surtout que la réflexion se fasse rapidement, de sorte que si une deuxième vague importante d’éclosions survenait à l’automne, le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et toute la population aient déjà pu tirer des leçons des tragiques événements du printemps 2020.

La réponse du CIUSSS MCQ

Le président-directeur général du CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec , Carol Fillion, a indiqué en entrevue à Facteur matinal que son organisation serait prête à coopérer si une instance supérieure décidait qu’une enquête publique méritait d’être tenue.

Carol Fillion estime que, déjà, des apprentissages ont été faits depuis le début de la pandémie.

Il a aussi rappelé que des enquêtes internes ont eu lieu depuis le début mars, notamment au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Laflèche de Shawinigan.