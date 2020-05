Une boutique en ligne pour des produits du Nouveau-Brunswick

La plateforme FaitauNB.ca propose en ce moment des œuvres d’art, des vêtements, des produits de beauté, de la nourriture et des boissons, des produits pour enfants et animaux, des livres et des accessoires pour la maison.

La boutique est une initiative de l’association Excellence NB. Cette dernière a entrepris le projet bien avant la pandémie et elle heureuse d’avoir pu lancer son site web dans les circonstances actuelles.

Avec tout ce qui s’est passé, je vais dire qu’on a travaillé pas mal plus fort et plus vite qu’on pensait pour pouvoir le sortir ces temps-ci avec autant d’entreprises qui ont dû fermer. Avec la COVID-19, la vente en ligne est devenue plus importante que jamais , affirme la directrice générale d'Excellence NB, Carol Holmes.

Près de 300 produits d’environ une centaine d’entreprises sont affichés sur le site. Notre objectif est d’avoir 500 entreprises inscrites avec nous , souligne Mme Holmes.

La pandémie entraîne un regain d’intérêt pour les produits locaux, selon Excellence NB.

Nous voyons une sorte d’évolution, peut-être même une révolution, avec nos produits, le ramassage à côté du trottoir, la livraison à domicile, le rapatriement de la production des articles nécessaires au pays. On dirait que ça et le fait de faire la queue dans un magasin à grande surface et trouver des étagères peut-être vides, les gens s’approvisionnent plus près de chez eux maintenant, explique Carol Holmes.

À écouter : L'entrevue avec Carol Holmes à La matinale

Excellence NB se présente comme une association sans but non lucratif qui se consacre à promouvoir les produits et services du Nouveau-Brunswick et à encourager l'achat local.

Avec les renseignements de l'émission La matinale, d'ICI Acadie