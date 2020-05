Première sortie à la Résidence Soleil Manoir Sherbrooke

Cette première sortie en sept semaines, dans le stationnement de l’établissement de la rue Quatre-Saisons, était fort attendue par les quelque 400 personnes âgées hébergées dans la résidence.

Le directeur général de l'établissement, Gilles Lavoie, se disait ému, mercredi.

Je me retiens de pleurer parce que ce sont des gens, c’est de la vie. [Ce ne sont pas] des bouts de planche. C’est de l’humain et on retrouve l’humain.

Gilles Lavoie, directeur général des Résidences Soleil Manoir Sherbrooke