LHJMQ : de jeunes hockeyeurs ont hâte de savoir où ils vont jouer

Pour les espoirs qui entendront leur nom lors du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), l'expérience ne sera pas exactement celle à laquelle ils rêvent depuis des années, mais leur but de jouer dans cette ligue reste le même.

Le repêchage aura lieu les 5 et 6 juin par vidéoconférence. L’événement sera diffusé en direct sur la plateforme YouTube.

La classement officiel des espoirs de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec a été dévoilé il y a quelques jours. Les jeunes hockeyeurs Samuel Savoie, de Dieppe, et Noah Gibbs, d'Edmundston, attendaient ce moment avec impatience.

Samuel Savoie est l'espoir le mieux classé parmi les joueurs des Maritimes.

Je disais que le top 10, je serais content, mais quand j'ai vu que j'étais quatrième, j'étais fier, vraiment content , s’exclame le jeune homme.

Classé quatrième, il pourrait très bien se retrouver à Gatineau, à Québec ou plus près de chez lui à Saint-Jean.

C'est sur que j'aimerais partir, aller pour une aventure. Aller au Québec, ce serait plus pour moi. Donc, Gatineau pour sûr, c'est une bonne équipe. Québec aussi, puis Saint-Jean c'est vraiment une bonne organisation. Alors, j'aimerais ça être là aussi , explique Samuel Savoie.

Noah Gibbs, des Caps de Fredericton, est classé 70e, vers la fin de la quatrième ronde. Il en est très satisfait.

Oui, je suis content. Considérant le nombre de matchs que j'ai joués cette saison, je pense que c'est un bel accomplissement, dit-il.

Il n'a joué que 17 parties durant son année de recrutement en raison de deux fractures successives à la jambe gauche.

Je suis revenu un petit peu avant Noël. Au début, ce n'était pas facile parce que je n'étais pas encore dans ma game shape. Mais plus la saison avançait, mieux ça allait et mes performances s'amélioraient tout le temps , affirme Noah Gibbs.

Noah Gibbs, d'Edmundston, est retourné au jeu après avoir subi deux fractures consécutives à une jambe. Photo : Radio-Canada

Lui qui espérait profiter de la fin de la saison, l'annonce de l'annulation de toutes les activités de Hockey Canada a fait mal.

On était une soirée, je m'en rappelle, chez notre famille d'accueil. On nous l'a annoncé, puis on était censé avoir une pratique ce soir-là. Ç’a été vraiment difficile , raconte Noah Gibbs.

Les deux joueurs affirment discuter avec plusieurs équipes qui s’intéressent à leurs services.

À sa première année dans le midget AAA, Samuel Savoie a cumulé 56 points en 37 parties.

En revenant au jeu à Noël et en récoltant 14 points en 17 matchs, Noah Gibbs a démontré une force de caractère qui peut éveiller l’intérêt de plusieurs équipes.

Parmi les autres espoirs en provenance des Maritimes, on retrouve le défenseur Matéo Mann, l'ailier Donovan Arsenault et le défenseur Jérémie Thibodeau.

Ils seront nombreux à se brancher sur Internet les 5 et 6 juin pour entendre les noms choisis par les recruteurs.

Avec les renseignements de Mathieu Massé