Juifs ultra-orthodoxes : la police intervient à Outremont lors d'une fête

Des membres de la communauté juive ultra-orthodoxe d’Outremont ont foulé les rues du quartier en chantant et en dansant, mardi soir, si bien que la police est intervenue et a distribué huit contraventions.

Le rassemblement a eu lieu à l’occasion de la fête de Lag Baomer et de nombreux voisins se sont plaints au Service de police de la Ville de Montréal ( SPVMService de police de la Ville de Montréal ) du bruit et de la musique entendus pour l’occasion.

La célébration, qui s’est tenue à différents endroits dans le quartier, notamment dans la rue Hutchison et les avenues Durocher et Champagneur, s’est déroulée pendant quelques heures en soirée. Les gens dansaient, chantaient et festoyaient à même la rue.

Le tout n’a mené à aucune entorse aux nouveaux règlements, ont tenu à témoigner des membres de la communauté.

Ils étaient éloignés les uns des autres. Personne ne se touchait , a dit une membre. La distanciation sociale était respectée à 100 %, a dit un autre. Les gens se sont bien conduits en dansant et en tapant des mains, mais pas trop fort.

Entre 17 h et 18 h, rue Jeanne-Mance, l'ambiance était très festive, a pu constater Radio-Canada. Les familles étaient toutefois chacune sur leur balcon, ou sur le trottoir devant la maison. En temps normal, cette fête attire une immense foule. Des danses ont aussi lieu autour d'un bûcher placé au milieu de la rue. Ce n'était pas le cas mardi.

Le SPVMService de police de la Ville de Montréal confirme avoir émis huit contraventions en lien avec le bruit excessif. Aucune n'ont été émise pour une quelconque infraction aux règles du confinement.

Avec les informations de Karine Bastien, d'Émilie Dubreuil et Vincent Grou